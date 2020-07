15 comédias românticas nada óbvias para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

Se Enlouquecer, Não se Apaixone (2010), Anna Boden e Ryan Fleck

Estressado com as cobranças da adolescência e assustado com sua tendência suicida, Craig Giller, de 16 anos, decide se internar em uma clínica psiquiátrica. Como a ala jovem está fechada, ele terá que ficar com os adultos. No local, Craig rapidamente faz amizade com Bobby, um homem misterioso que passa a protegê-lo. Ao mesmo tempo, ele se apaixona por Noelle, e acredita que a garota pode ser a cura que ele procurava.