Como ser cancelado

Conseguir um cancelamento não é tão fácil quanto se imagina. Semana passada, eu tentei. Tive que digitar o CPF, o RG, confirmar sobrenome, endereço e, só então, fui atendido por uma moça claramente entediada.

“Qual seria o motivo de o senhor estar pedindo esse cancelamento, senhor?”

“Eu escrevi ‘o’ gay em vez de ‘a’ gay num post do Twitter…”

“Entendo. O senhor não estaria interessado em fazer um curso sobre o uso de artigos definidos, senhor?”

“Não, obrigado, eu só queria o cancelamento mesmo…”

“Entendo. Nós também estamos com uma promoção sobre gordofobia esta semana, senhor. O senhor não gostaria de estar aproveitando para estar fazendo um curso sobre gordofobia?”

“Não, moça, obrigado. Vou três dias à academia só pra evitar problemas com gordura, no caso, a minha…”

“Na verdade, o senhor poderia estar podendo ser cancelado apenas por estar me falando isso que acabou de me falar, senhor. O senhor não estaria mesmo interessado em estar entendendo por que a gordofobia é pesada para os acima do peso, senhor?”

“Não, moça, eu liguei para ser cancelado pelo uso do artigo e é só isso mesmo. Pra ser sincero, eu nem sabia que a flexão de gênero tinha mudado…”

“Entendo. Veja bem, senhor, no caso, eu gostaria de estar esclarecendo o senhor que o gênero é uma construção social. O senhor não estaria interessado em estar fazendo um curso sobre construção de gênero, senhor?”

“Não! Eu não quero! Eu só quero fazer o cancelamento! Dá pra ser ou tá difícil?!”

“Senhor, não há motivo algum para o senhor estar sendo impaciente comigo, senhor. O senhor não estaria interessado em estar fazendo um curso sobre a agressividade patriarcal na sociedade ocidental, senhor?”

“Não, porra! Só me cancela e pronto!”

“Senhor, o senhor não precisa estar usando palavras de baixo calão, senhor. O senhor não gostaria de aproveitar a oportunidade para estar fazendo um curso sobre palavras que vão estar podendo ser usadas e palavras que não vão estar podendo ser usadas mais, senhor?”

“Não! Eu só quero ser cancelado e é isso que você tem que fazer, cacete!”

“Entendo, senhor. Mas o senhor não precisa estar me explicando qual é o meu trabalho, pois isso vai estar caracterizando mansplaining, senhor…”

“Não, minha querida, mansplaining é outra coisa. Quer que eu explique pra você?”

“Veja bem, senhor, eu vou estar recomendando bastante para o senhor estar fazendo o nosso curso especial sobre masculinidade tóxica, senhor. O senhor não estaria mesmo interessado?”

“Não! Eu não estou interessado! Eu só quero o meu cancelamento. Você pode fazer isso ou eu vou ter que falar com o Papa?!”

“Entendo, senhor, mas vou estar esclarecendo que o Papa cuida apenas de cancelamentos por aborto e abominação com animais, senhor. É um ramo completamente diferente do nosso, senhor. No caso, o cancelamento do senhor vai ter de estar sendo efetivado no nosso próprio serviço, senhor…”

“Então me cancela, porra!”

“Veja bem, senhor, eu não vou estar podendo efetivar o cancelamento do senhor porque aqui é apenas o departamento de venda de cursos para estar evitando o cancelamento, senhor. O senhor não estaria interessado num curso para estar evitando cancelamentos, senhor? O senhor vai estar recebendo várias apostilas e a primeira mensalidade é grátis, senhor…”