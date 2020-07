10 filmes da Netflix e do Amazon Prime Video essenciais para quem gosta de Rock

Para todos os leitores fãs de rock que desejam conhecer um pouco mais sobre o gênero musical, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas produções disponíveis nos serviços de streaming: quatro no Amazon Prime Video e seis na Netflix. A lista abrange nove documentários e um filme, todos voltados para a história de bandas e momentos icônicos do rock brasileiro e internacional. Dentre eles, destacam-se “Can’t Stand Losing You — Sobrevivendo ao The Police” (2015), de Andy Grieve; e “The Rolling Stones: Crossfire Hurricane” (2012), dirigido por Brett Morgen. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

Os Beatles: A Vida (2019), Matt Salmon Formada no início dos anos 1960, na Inglaterra, a banda Os Beatles rapidamente ganhou o mundo. O grupo, composto pelos músicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr; ainda hoje é o que mais vendeu na história da música. Neste documentário, o cineasta Matt Salmon reconstrói todos os passos que levaram Os Beatles ao sucesso.

Coldplay: A Head Full Of Dreams (2018), Mat Whitecross O documentário oferece um retrato profundo e íntimo da banda Coldplay, desde o primeiro ensaio em um quarto de universitários, passando pelos shows em bares até a turnê “A Head Full of Dreams”, certificada como a terceira maior de todos os tempos. Os vídeos foram filmados ao longo de 20 anos pelo amigo de longa data do grupo, Mat Whitecross.

Can’t Stand Losing You — Sobrevivendo ao The Police (2015), Andy Grieve O guitarrista Andy Summers fala sobre sua vida e carreira musical, desde seus primeiros dias na cena musical inglesa, passando por bandas como Zoot Money and Big Roll Band, até seu encontro casual com o baterista Stewart Copeland e o baixista Sting, com quem formou o famoso grupo The Police. O documentário inclui imagens de shows, entrevistas exclusivas e fotografias pessoais originais.

Rita Lee — Ovelha Negra (2007), Roberto de Oliveira Este documentário mostra os primeiros passos da carreira da cantora, compositora, escritora e multi-instrumentista Rita Lee, desde sua infância e período escolar, até sua passagem pela banda Os Mutantes e sua participação no movimento tropicalista. Além dos grandes sucessos da “Rainha do Rock Brasileiro”, o filme conta com a presença de outros músicos, como Caetano Veloso e Tom Zé.

Netflix

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine Considerada uma das mais importantes bandas de heavy metal do mundo, Mötley Crüe foi responsável por popularizar essa vertente do rock que, até então, não era bem vista pelo público. Baseado na biografia do grupo, o filme retrata sem censuras a jornada e as polêmicas que marcaram a vida dos integrantes da banda: Tommy Lee, Nikki Six, Vince Neil e Mick Mars.

Eagles of Death Metal: Nos Amis (2017), Colin Hanks Em novembro de 2015, a banda norte-americana Eagles of Death Metal se apresentava no teatro Bataclan, em Paris, quando terroristas invadiram o local e mataram 89 pessoas. Neste documentário, os membros do grupo falam sobre essa fatídica noite, as reações das pessoas e o retorno à França para se apresentar com o U2 em um show especial.

Sepultura Endurance (2017), Otávio Juliano O documentário mostra a trajetória da banda de heavy metal Sepultura, ao longo de seus 30 anos de carreira. Criado nos anos 1980, no cenário underground de Belo Horizonte, o grupo se consolidou como um dos maiores do rock brasileiro. Além dos discos mais emblemáticos e bastidores de shows, o filme retrata as mudanças provocadas devido à saída dos músicos fundadores do Sepultura.

Shot! O Mantra Psico-Espiritual Do Rock (2017), Barney Clay Uma lenda da fotografia, Mick Rock é conhecido pelas fotos icônicas que tirou de vários dos maiores astros do rock, como David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Queen e muitos outros. Neste documentário, Mick guia espectador por suas experiências caóticas e psicodélicas com os artistas fotografados, revelando imagens e conversas inéditas.

Raul — O Início, o Fim e o Meio (2012), Walter Carvalho O documentário aborda a trajetória do polêmico cantor e compositor Raul Seixas, um dos maiores ídolos do rock brasileiro, que continua a mobilizar milhões de fãs 30 anos após sua morte. Por meio de documentos, imagens raras e inéditas, encontros com familiares e conversas com artistas, produtores e amigos, Walter Carvalho desvenda a intimidade de Raul e sua amizade com o escritor Paulo Coelho.