Os 12 melhores filmes de suspense para ver no Amazon Prime Video

O mistério, os sustos, as reviravoltas e os jogos psicológicos são alguns dos aspectos que tornam os filmes de suspense tão instigantes. Alguns clássicos do gênero, como “O Sexto Sentido” (1999) e “Tubarão” (1975), estão entre as maiores bilheterias do cinema e continuam chamando a atenção, agora das novas gerações. Para ajudar os leitores que gostam de longas cheios de incógnitas, a Bula reuniu as 12 melhores opções disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon. Entre os selecionados, destacam-se “Segredos Oficiais” (2019), de Gavin Hood; e “Precisamos Falar Sobre o Kevin” (2012), de Lynne Ramsay. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Vastidão da Noite (2020), Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

A Sala (2019), Christian Volckman Kate e Matt se mudam para uma bela mansão afastada da sociedade. Depois de um tempo no local, eles descobrem uma sala escondida com um poder inusitado: tudo que eles pedem dentro dela se materializa. O casal consegue tudo rapidamente, mas as coisas saem do controle quando Kate, que já sofreu dois abortos espontâneos, resolve pedir um filho na ausência de Matt. O desejo dela se realiza, mas eles não sabem como lidar com o garoto.

Blow the Man Down (2019), Bridget Savage Cole e Danielle Krudy Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019), Ari Aster Dani e Christian são um jovem casal com o relacionamento em crise. Mas, após perder toda a sua família em um acidente, Dani desiste da separação. Os dois viajam com um grupo de amigos para um festival de verão que acontece em uma remota vila da Suécia. Dani espera relaxar e superar o luto, mas tudo se transforma em um pesadelo quando os moradores da vila começam a realizar rituais de adoração pagã assustadores.

Segredos Oficiais (2019), Gavin Hood Depois de passar anos trabalhando como tradutora para a agência de inteligência britânica, Katherine Gun se torna mundialmente famosa ao expor fatos confidenciais para tentar impedir uma guerra. Após ter acesso a memorandos secretos, ela divulga um e-mail que consegue provar que os Estados Unidos e o Reino Unido estão pressionando vários países para que eles votem a favor da invasão do Iraque.

The Report (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.

Na Mira do Atirador (2017), Doug Liman Em pleno campo de batalha, dois soldados norte-americanos descobrem que estão na mira de um atirador iraquiano. A única coisa que ainda os protege é um pequeno muro de pedras em ruínas, onde eles se escondem. Eles precisam encontrar uma forma de fugir, mas não podem se comunicar, já que o inimigo está interceptando as conversas via rádio. Ao redor, os soldados veem os corpos de seus colegas que foram mortos anteriormente pelo mesmo sniper.

Os Oito Odiados (2015), Quentin Tarantino No Velho Oeste, o caçador de recompensas John Ruth transporta uma perigosa prisioneira, que ele espera trocar por uma grande quantia de dinheiro. Ao longo do caminho, Ruth aceita transportar outros dois homens. Uma nevasca acaba forçando-os a buscar abrigo em um armazém, onde quatro desconhecidos já estão abrigados. Aos poucos, os forasteiros começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, o que aumenta a tensão entre eles.

Precisamos Falar Sobre o Kevin (2012), Lynne Ramsay Eva nunca quis ser mãe e por isso tem uma relação complicada com seu filho, Kevin. Agora, o adolescente está preso por ter sido o responsável por uma tragédia e Eva tenta lidar com a sensação de responsabilidade pelo que aconteceu. Morando sozinha, ela tem sua casa e carro pichados pela população revoltada com Kevin. Eva arruma um novo emprego e tenta recomeçar sua vida, mas continua sendo maltratada pelas pessoas.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.