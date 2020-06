10 filmes românticos novos para ver na Netflix

Para ajudar os leitores que procuram um filme romântico para assistir a dois e, ainda, aqueles que gostam de ver apenas para sonhar com um grande amor, a Bula reuniu em uma lista dez longas de romance disponíveis na Netflix. As produções selecionadas foram lançadas nos últimos dois anos e receberam boas avaliações do público. Entre os escolhidos, destacam-se “Isi e Ossi” (2020), de Oliver Kienle, o primeiro original do serviço de streaming gravado na Alemanha; e o poético “Pérolas no Mar” (2018), dirigido por Rene Liu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Isi e Ossi (2020), de Oliver Kienle Isi, uma jovem rica, tem o sonho de estudar culinária em Nova York. Mas, seus pais se negam a pagar o curso, pois querem que ela faça faculdade na Alemanha. Para provocá-los, ela finge namorar Ossi, um ex-presidiário e lutador de boxe que está com sérios problemas financeiros. Caso consiga ganhar o dinheiro dos pais, Isi promete dar uma parte a Ossi.

Love For Sale 2 (2020), Andibachtiar Yusuf Cansado de ser pressionado pela mãe, o jovem Ican contrata Arini, uma mulher que presta serviços como amante de aluguel, para fingir ser sua namorada. A mãe de Ican se torna amiga de Arini, que tem uma personalidade cativante, e começa a apresentá-la para todos como sua nora. Ao ver como sua família tem sido feliz com a presença de Arini, Ican se apaixona por ela.

Maska (2020), Neeraj Udhwani Rumi foi criado pela mãe, que é viúva. Ela deseja que ele assuma o restaurante da família. Mas, Rumi tem o sonho de se tornar ator e decide lutar por esse objetivo, mesmo contra a vontade da mãe. Num curso de atuação, ele se apaixona por Malika. Mas, enquanto Malika progride e consegue bons papéis, Rumi é sempre rejeitado nos testes. Precisando de dinheiro, ele resolve passar um tempo trabalhando no restaurante.

Por Lugares Incríveis (2020), de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

Tigertail (2020), Alan Yang Depois de uma infância difícil em Taiwan, o jovem Pin-Jui sonha em viver nos Estados Unidos. Apesar de estar profundamente apaixonado pela namorada, ele decide abandonar tudo e se casar com a filha de seu chefe para conseguir se mudar para a América. Mas, com o passar dos anos, ele se arrepende de suas decisões, pois constrói um casamento infeliz e uma relação distante com sua filha, Angela.

Você nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.

Perdi meu Corpo (2019), Jérémy Clapin Em um laboratório parisiense, uma mão decepada resolve fugir para encontrar seu corpo. Em uma assustadora fuga pela cidade, ela enfrenta muitos desafios, como ratos e pombos no caminho. Mas, seguindo suas lembranças, consegue encontrar seu corpo, o jovem Naoufel, um entregador de pizzas que está tentando se aproximar de Gabrielle, a bibliotecária por quem ele é apaixonado.

Amor Por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari Os amigos Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Eles ainda vivem com os pais e se incomodam com a falta de privacidade. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.

Barakah com Barakah (2018), Mahmoud Sabbagh Na repressiva sociedade da Arábia Saudita, um encontro inesperado acontece. Barakah, um funcionário público de origem humilde, conhece uma mulher rica também chamada Barakah, mas apelidada de Bibi, que trabalha como modelo e influencer digital, embora não possa mostrar o rosto. Os dois se sentem atraídos um pelo outro e tentam se encontrar, mas um homem e uma mulher não podem ser vistos juntos na rua.