15 filmes de tirar o fôlego para ver no Amazon Prime Video

A Bula avaliou o catálogo do Amazon Prime Video, o serviço de streaming do site de e-commerce Amazon, e reuniu 15 ótimos filmes de suspense psicológico e de investigações policiais que são capazes de tirar o fôlego do espectador. Os longas selecionados foram bem-avaliados pelo público e receberam elogios da crítica especializada. Entre os escolhidos, destacam-se “Segredos Oficiais” (2019), de Gavin Hood; “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; e “Precisamos Falar Sobre o Kevin” (2012), dirigido por Lynne Ramsay. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Missão de Honra (2020), David Blair Este filme acompanha a história dos pilotos de caça poloneses durante a Batalha da Grã-Betanha, na Segunda Guerra Mundial, uma das campanhas aéreas mais importantes da história. Eles pilotaram os aviões de combate Hawker Hurricane, do esquadrão 303 da Royal Air Force. A Polônia havia sido invadida pelos Alemães e eles abandonaram seu país para lutar contra a expansão do nazismo em outros territórios.

Blow the Man Down (2019), Bridget Savage Cole e Danielle Krudy Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

Segredos Oficiais (2019), Gavin Hood Depois de passar anos trabalhando como tradutora para a agência de inteligência britânica, Katherine Gun se torna mundialmente famosa ao expor fatos confidenciais para tentar impedir uma guerra. Após ter acesso a memorandos secretos, ela divulga um e-mail que consegue provar que os Estados Unidos e o Reino Unido estão pressionando vários países para que eles votem a favor da invasão do Iraque.

Star Wars: A Ascensão Skywalker (2019), J. J. Abrams Com a chegada do Imperador Palpatine, que retorna do mundo dos mortos, todos voltam a temer seu poder. Então, a Resistência novamente toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Kylo Ren planeja destruir o imperador. Mas, em vez disso, Palpatine oferece a Kylo um exército enorme em troca de um favor. Ele deseja que Kylo mate Rey e acabe de uma vez com os jedis.

Distúrbio (2018), Steven Soderbergh Sawyer Valentini está sendo perseguida por um stalker virtual, que ela acredita ser seu ex-namorado. Exausta e traumatizada, ela resolve buscar ajuda legal. Mas, acaba sendo levada involuntariamente para uma clínica psiquiátrica, onde fica internada. Durante o isolamento, Sawyer fica se perguntando se o seu algoz está no local ou se tudo não passa de um devaneio de sua mente.

Jurassic World: Reino Ameaçado (2018), Juan Antonio Bayona Três anos após o fechamento do Jurassic Park, um vulcão está prestes a explodir e exterminar a vida que existe na ilha. Então, o treinador Owen e a geneticista Claire retornam ao parque para salvar os dinossauros que restam lá. Mas, ao chegarem, eles encontram novas e aterrorizantes espécies gigantes e descobrem uma conspiração que pode ameaçar toda a humanidade.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada escola Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a bailarina Patricia desaparece da instituição misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras sobre o desaparecimento de Patricia.

Todos Já Sabem (2018), Asghar Farhadi Laura viaja para o interior da Espanha para participar do casamento de sua irmã, um grande evento que reunirá centenas de pessoas. Durante a festa, um apagão ocorre e um dos convidados desaparece. A família de Laura se une para desvendar o mistério, enquanto todos se perguntam se o responsável pelo sequestro não está entre eles. Na busca por uma solução, os segredos dos convidados começam a ser revelados.

Todo o Dinheiro do Mundo (2018), Ridley Scott Em 1973, o neto favorito do magnata do petróleo J. Paul Getty é sequestrado. Os criminosos exigem 17 milhões de dólares para libertar o garoto. Gail Harris, a mãe do rapaz, implora para que o ex-sogro pague o resgate. Mas, Getty pede que o ex-espião Fletcher Chase, um homem de sua confiança, descubra quem está por trás do crime. Assim, ele poderá salvar o neto sem ganhar nenhum centavo de sua fortuna.

A Vingança de Lefty Brown (2017), Jared Moshé Lefty Brown é um cowboy de 63 anos que dedicou toda sua vida a proteger a lenda do velho oeste Eddie Johnson. Johnson é eleito senador de Montana e planeja deixar Lefty como encarregado de sua fazenda. Mas, ele é inesperadamente assassinado e Lefty parte para encontrar o criminoso. Durante a jornada, ele descobre que o novo senador, substituto de Johnson, está acusando-o pelo assassinato.

Presságios de um Crime (2015), Afonso Poyart Os detetives do FBI Joe Merriwether e Katherine Cowles estão de mãos atadas diante do caso de um serial killer que nunca deixa provas na cena do crime. Então, Joe decide pedir ajuda ao seu velho amigo, o médico e vidente John Clancy, que se isolou do mundo após a morte da filha. Mesmo relutante, Clancy aceita ajudar os detetives e faz uma descoberta importante: o assassino também é um vidente e está sempre à frente das investigações.

A Fuga (2013), Stefan Ruzowitzky Na fronteira entre os EUA e o Canadá, os irmãos Addison e Liza sofrem um acidente durante a fuga de um assalto cometido por eles. Para despistar a polícia, eles decidem seguir caminhos diferentes. Enquanto isso, o ex-boxeador Jay acaba de sair da prisão com a intenção de encontrar seus pais para o feriado de Ação de Graças. Ele conhece Liza no meio do caminho e, sem saber o passado dela, decide ajudá-la.

Amor Bandido (2013), Jeff Nichols Ellis e Neckbone são dois melhores amigos que decidem fugir para desbravar a pequena ilha do Rio Mississipi, que fica próxima às suas casas. Lá eles encontram Mud, um soldado foragido que vive sozinho em um barco preso entre os galhos de uma árvore. Apesar da desconfiança inicial, os amigos resolvem ajudar Mud ao saber que ele está procurando uma mulher chamada Juniper, o grande amor da sua vida.