10 grandes livros que, respeitosamente, vão te deixar com tesão

A Noiva Jovem (2015), de Alessandro Baricco

O livro se passa na Itália, no início do século 20. Uma jovem chega à mansão do noivo, a quem foi prometida, e é imediatamente acolhida por sua nobre família. Na espera do amado, que está na Inglaterra, ela é invadida pela excentricidade das pessoas e do lugar. Todos os dias, na mesma hora da manhã, o leal mordomo põe à mesa um extravagante desjejum, que dura até as três da tarde. Na casa, onde o tempo parece não passar, ninguém dorme. A jovem, sempre inquieta e curiosa, começa a ser apresentada aos segredos da misteriosa família. Como o noivo demora a voltar, a jovem mulher é levada a intrigante jogo de sedução com outros moradores da casa.