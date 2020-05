10 filmes de ação recentes para ver na Netflix em 2020

Além de investir pesado na produção de filmes de ação, a Netflix também possui vários clássicos do gênero em seu catálogo. Para os leitores que gostam de filmes com muitas cenas de lutas, perseguições e mistérios, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes disponíveis no catálogo do serviço de streaming. Os longas selecionados foram lançados nos últimos três anos e receberam boas avaliações do público. Entre eles, destacam-se “Resgate” (2020), de Sam Hargrave; “A Noite nos Persegue” (2018), de Timo Tjahjanto; e “Atômica” (2017), dirigido por David Leitch. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Resgate (2020), Sam Hargrave Tyler Rake, um mercenário do mercado negro, recebe a difícil missão de resgatar Ovi, o filho de um dos maiores traficantes da Índia, que é mantido refém da cidade de Daca. Tyler precisa driblar os sequestradores, a polícia e sair da cidade com o garoto em segurança. Se conseguir, ele receberá uma grande recompensa. Mas, ainda que esteja fisicamente preparado, Tyler está emocionalmente abalado por um trauma do passado.

Troco em Dobro (2020), Peter Berg Spenser, um ex-policial problemático, acaba de deixar a prisão e pretende ir embora de Boston definitivamente. Antes, ele é obrigado a ajudar seu mentor e treinador de boxe, Henry, a instruir um novato promissor, chamado Hawk. Quando dois de seus ex-colegas são assassinados, Spenser pede ajuda a Hawk para encontrar os culpados e mandá-los para a cadeia.

Um Crime para Dois (2020), Michael Showalter Jibran e Leilani estão enfrentando uma crise no relacionamento. Um dia, quando estão discutindo no carro, os dois acabam se envolvendo na cena de um assassinato. Como o criminoso foge do local, o casal sabe que será apontado como culpado. Então, os dois decidem encontrar o assassino e fazê-lo confessar o crime. Nessa perigosa jornada, Jibran e Leilani se reaproximam.

Asfalto de Sangue (2019), Yann Gozlan Fã de adrenalina, Tony sonha em se tornar um corredor de motociclismo. Um dia, ele descobre que a mãe de seu filho está envolvida em um conflito no submundo do crime em Paris. Para ajudá-la a pagar a dívida e salvar o filho do perigo, Tony começa a trabalhar como traficante de drogas, ao mesmo tempo em que tenta continuar com seu sonho.

Esquadrão 6 (2019), Michael Bay Quatro anos após testemunhar os horrores de um regime brutal em um país do Oriente Médio, um bilionário e filantropo norte-americano forja sua própria morte para se tornar um justiceiro e derrubar criminosos e terroristas. Conhecido como “Um”, ele recruta outros cinco bilionários para juntarem-se à causa. Eles armam um golpe de estado contra um ditador, mas acabam sendo perseguidos pela máfia e pela polícia.

Fúria Feminina (2019), Le-Van Kiet Hai Phuong é uma gângster que decide abandonar o mundo do crime após engravidar. Para criar a filha longe da violência, Hai se muda para o campo, onde trabalha como cobradora de dívidas. Mas, tudo muda quando sua filha, Mai, é sequestrada por uma quadrilha de traficantes de órgãos. Para trazer a garota de volta, Hai enfrenta criminosos perigosos.

A Noite nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto Ito é um dos seis assassinos de elite da Tríade, máfia da Indonésia. Durante uma chacina, ele tem uma crise de consciência e decide salvar a última sobrevivente, Reina, uma garotinha. Para escapar com a criança, ele mata os outros membros da Tríade e foge para Jacarta, sua cidade natal. Ito pede abrigo a velhos amigos, que também ajudam a cuidar de Reina. Mas, logo a máfia descobre onde ele está e começa a persegui-lo.

Bleach (2018), Shinsuke Sato Ichigo é um adolescente que possui o poder de ver fantasmas, e assim conhece Rukia Kuchiki, uma ceifadora de almas que tem a missão de levar as almas para o mundo dos mortos. Além disso, ela precisa lutar contra Hollows, almas perdidas que assombram os fantasmas e os humanos. Após ser gravemente ferida por um Hollow, Rukia transfere seus poderes para Ichigo, para que ele possa lutar em seu lugar. O filme é baseado no mangá homônimo de Tite Kubo.

Desejo de Matar (2018), Eli Roth Paul levava uma vida tranquila, até que bandidos entram em sua casa e assassinam sua mulher. Sua filha, traumatizada por ter visto a mãe morrer, fica catatônica. Paul passa a acompanhar de perto as investigações da polícia, mas logo percebe que os agentes não estão empenhados na captura dos bandidos. Então, ele decide fazer justiça com as próprias mãos, perseguindo todos os criminosos de Nova York.