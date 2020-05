Como resolver os problemas do Brasil com Miojo

A gente vive num mundo que preenche o vazio com Miojo.

Certeza que você já viu um desses vídeos no Instagram. Tem sempre um buraco numa mesa de madeira ou no batente de uma porta. O cara vai lá, enfia uma banana dentro, joga umas moedas, cobre de macarrão, mistura cola, lixa, pinta e, pronto, a porta fica novinha outra vez. Quando não é macarrão é semente de girassol.

Não sei que produto o vídeo vende, se é que vende alguma coisa, mas estou convencido de que todos os problemas do país podem ser resolvidos dessa forma.

Estradas, por exemplo. Nós precisamos de estradas, mas não podemos gastar com pedras, tratores e asfalto ou não sobra dinheiro para dar aumento pro funcionalismo. A solução é cobrir tudo com semente de girassol ou macarrão instantâneo e pronto! As empreiteiras brasileiras podem se beneficiar enormemente com a técnica. Hidrelétricas, aeroportos, ferrovias… é só fazer com Miojo. Sem falar, naturalmente, no impacto social. Quando uma obra fica pronta, tudo o que sobra (areia, cimento, tijolo) vira entulho. Com Miojo, vira sopa.

Sempre ouvi dizer (e de tanto escutar comecei a repetir) que um país que faz escolas não precisa de presídios. Bem, todo o déficit escolar brasileiro pode ser zerado imediatamente se a gente usar macarrão na construção. Faltam hospitais? Miojo. Faltam moradias? Miojo. Falta dinheiro para comprar o Centrão? Paga com Miojo.

A Internet não mente: a solução para tudo é macarrão instantâneo e semente de girassol. Até mesmo na política! Não nem liderança? Junta Miojo com cola, passa um verniz e coloca no Palácio do Planalto, ora.