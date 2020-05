Os 10 melhores filmes japoneses para ver na Netflix

Mais conhecido atualmente pelos animes, o Japão é responsável por grandes clássicos do cinema. Akira Kurosawa, um dos cineastas mais reconhecidos do mundo, foi quem popularizou as produções japonesas no exterior, na década de 1950. Para os que desejam conhecer um pouco do cinema nipônico, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes que estão disponíveis na Netflix. A seleção abrange longas que são originários do Japão ou que foram produzidos em parceria com o país. Entre os escolhidos, destacam-se “37 Segundos” (2020), de Hikari; e “Assunto de Família” (2018), de Hirokazu Kore-eda. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



37 Segundos (2020), Hikari Yuma Takada é uma mulher de 20 e poucos anos que tem paralisia cerebral e vive sob o domínio da mãe superprotetora. Ela sonha em se tornar uma artista de mangás, mas sua editora diz que faltam aventuras em suas histórias. Para se inspirar, Yuma decide ir além de sua condição e viver intensamente. Nessa jornada, ela faz amizades, vive experiências inesquecíveis e descobre o amor.

Tigertail (2020), Alan Yang Depois de uma infância difícil em Taiwan, o jovem Pin-Jui sonha em viver nos Estados Unidos. Apesar de estar profundamente apaixonado pela namorada, ele decide abandonar tudo e se casar com a filha de seu chefe para conseguir se mudar para a América. Mas, com o passar dos anos, ele se arrepende de suas decisões, pois constrói um casamento infeliz e uma relação distante com sua filha, Angela.

Floresta de Sangue (2019), Sion Sono A jovem Taeko descobre que sua amiga, Mitsuko, está envolvida com Murata, um vigarista que enganou sua família anos atrás. Então, ela e seus amigos cineastas amadores, Jay e Fukami, decidem fazer um filme sobre os golpes de Murata, com a intenção de expor o criminoso e proteger Mitsuko. Quando descobre o plano, Murata exige fazer parte da produção e começa a perseguir os cineastas. O filme é inspirado em uma história real.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

Bleach (2018), Shinsuke Sato Ichigo é um adolescente que possui o poder de ver fantasmas, e assim conhece Rukia Kuchiki, uma ceifadora de almas que tem a missão de levar as almas para o mundo dos mortos. Além disso, ela precisa lutar contra Hollows, almas perdidas que assombram os fantasmas e os humanos. Após ser gravemente ferida por um Hollow, Rukia transfere seus poderes para Ichigo, para que ele possa lutar em seu lugar. O filme é baseado no mangá homônimo de Tite Kubo.

Juventude Assassina (2018), Isao Yukisada A estudante Haruna faz amizade com Ichiro, um garoto que é humilhado e espancado pelos outros alunos. Ainda que seja popular, Haruna deseja proteger o novo amigo e os dois se tornam muito próximos e íntimos. Confiando cegamente na amiga, Ichiro lhe conta seu maior segredo: ele visita regularmente um cadáver que apodreceu emaranhado nas ervas daninhas do rio que atravessa a cidade.

Your Name (2017), Makoto Shinkai Mitsuha é uma garota no ensino médio que mora na cidade de Itomori, em uma região rural do Japão. Entediada com a vida no campo, ela sonha em mudar-se para Tóquio. Misteriosamente, ela começa a trocar de corpo com Taki, um estudante de Tóquio. Enquanto ela o ajuda a se aproximar de uma colega, ele a ensina a ser popular na escola. Os dois acabam se apaixonando, mas quando Taki vai até a aldeia de Mitshua para conhecê-la, descobre que ela já morreu.

Twice (2011), Hidetaka Inazuka Tsutomu Yamaguchi trabalhava como engenheiro em Hiroshima, em 1945, quando a cidade foi atingida por bombas. Ele sobreviveu e embarcou de trem para sua cidade natal, Nagazaki, onde presenciou o segundo bombardeio. Embora não tenha cicatrizes físicas, Tsutomu carrega feridas emocionais, pois perdeu toda a sua família nos ataques. Neste documentário, ele conta sua história e sua luta como ativista pela paz.