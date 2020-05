15 livros que você precisa ler para se considerar um amante de livros

Para um apaixonado por livros, algumas leituras são essenciais ao longo da vida. Estas obras fundamentais contam a história da literatura, destrincham os múltiplos aspectos da personalidade humana e expõem tanto as conquistas quanto as mazelas da sociedade. Para os que desejam conhecer algumas destas obras-primas, os editores da Bula reuniram 15 ótimas indicações em uma lista. Entre as selecionadas, estão alguns clássicos, como “Hamlet” (1603), de William Shakespeare; e outros exemplares mais atuais, como “O Guia do Mochileiro das Galáxias” (1979), de Douglas Adams; e “Amada” (1987), de Toni Morrison. Os livros estão organizados de acordo com a data de lançamento: do mais recente para o mais antigo.

Amada (1987), Toni Morrison A história se passa nos anos posteriores ao fim da Guerra Civil americana. Sethe é uma ex-escrava que, após fugir com os filhos da fazenda em que era mantida, foi refugiar-se na casa da sogra. No caminho, ela dá à luz a menina Denver. Quando a sogra morre, Sethe passa a viver sozinha com Denver na casa da família, que é assombrada por espíritos. Paul, um ex-escravo, aparece para afugentar as assombrações e tudo permanece em paz até a chegada da jovem Amada, o fantasma da primeira filha de Sethe, que morreu ainda bebê. O livro ganhou o prêmio Pulitzer de 1988 e foi eleito a obra de ficção mais importante dos últimos 25 anos pelo “New York Times”, em 2006.

Meridiano de Sangue (1985), de Cormac McCarthy Com base nos acontecimentos históricos ocorridos na fronteira entre os EUA e o México no século 19, Cormac McCarthy reinventa a mitologia do Oeste americano. A história acompanha um garoto sem nome, conhecido apenas como “kid”, que é forçado a deixar o lar ainda na infância. Para sobreviver, ele ingressa na gangue brutal do capitão John Glanton, uma companhia de mercenários que, a mando dos governantes locais, atravessa o deserto com a missão de matar o maior número possível de índios e trazer de volta seus escalpos. Glanton é acompanhado pelo juiz Holden, um personagem macabro que nunca dorme e anota em um caderno todas as suas observações cruéis.

O Conto da Aia (1985), Margaret Atwood A história se passa em Gileade, um Estado teocrático e totalitário, localizado onde um dia existiu os Estados Unidos. Esse novo governo foi criado por um grupo fundamentalista autointitulado “Filhos de Jacó”, com o objetivo de “restaurar a ordem”. Anuladas por uma opressão sem precedentes, as mulheres não têm direitos e são divididas em categorias: esposas, marthas, salvadoras e aias. As aias pertencem ao governo e existem unicamente para procriar. Entre elas, está June, nomeada Offred, que é afastada de sua família para servir a um comandante. Apesar de ser designada para dar um filho ao seu chefe, Offred se envolve amorosamente com Nick, o motorista da família, e compartilha segredos de seu passado com ele.

O Guia do Mochileiro das Galáxias (1979), Douglas Adams Considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, o livro conta a história de Arthur Dent, um inglês azarado que sobrevive à destruição da Terra graças à ajuda de seu amigo, Ford Prefect, um E.T. que vivia disfarçado de ator desempregado enquanto fazia pesquisa de campo para a nova edição do Guia do Mochileiro das Galáxias, o melhor guia de viagens interplanetárias. Levado por Prefect, Arthur vive situações alucinantes viajando pelo espaço, faz novas amizades e descobre o verdadeiro sentido da vida. Esse é o primeiro volume da coleção “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, que possui cinco livros. Adams, que também era professor e produtor de rádio, morreu em 2001.

Cem Anos de Solidão (1967), de Gabriel García Márquez Uma das obras-primas de Gabriel García Márquez, o livro narra a fantástica e triste história da família Buendía, que vive na pequena e fictícia Macondo, ao longo de um período de cem anos. A trama acompanha as diversas gerações da família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo em que vivem. Os Buendía nascem e morrem, vão embora ou permanecem na aldeia até seus últimos dias. O que todos possuem em comum é a luta contra a realidade e a solidão que sentem, mesmo vivendo em meio a muitos. O livro é considerado a obra que consagrou Gabriel García Márquez como um dos maiores autores do século 20.

O Mestre e Margarida (1967), de Mikhail Bulgákov O “Mestre e Margarida” é considerado um dos grandes romances do século 20. Situado na Moscou dos anos 1930, o livro narra as peripécias de satã na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato falante e fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela bruxa e um capanga assustador. Seu caminho se cruza com o dos amantes Mestre e Margarida — ele um escritor mal compreendido, autor de um romance sobre Pôncio Pilatos, ela uma das personagens mais fortes da literatura russa, que, qual Orfeu, fará de tudo para reencontrar seu amado desaparecido. História de amor e desejo, sátira do mundo das letras e das pequenas e grandes vaidades humanas, além de crítica ferina, mas bem-humorada, ao regime soviético. Estima-se que a obra tenha vendido entre 90 e 100 milhões de cópias.

O Apanhador no Campo de Centeio (1951), J.D. Salinger O livro acompanha um fim de semana da vida de Holden Caulfield, um jovem de 17 anos, estudante de um respeitado internato para rapazes, o Colégio Pencey. Ele é expulso da escola depois de tirar notas ruins, e precisa voltar mais cedo para casa no inverno. Durante o caminho de volta, o rapaz busca adiar ao máximo o encontro com os pais, fazendo uma viagem reflexiva sobre sua existência, a partir de sua peculiar visão de mundo. Antes de enfrentar os pais, ele se encontra com algumas pessoas importantes na sua vida e, junto a elas, reflete sobre as hesitações que se passam em sua mente. Desde seu lançamento, estima-se que o livro tenha vendido mais de 65 milhões de cópias.

Ficções (1944), de Jorge Luis Borges “Ficções” reúne os contos publicados por Borges em 1941, sob o título de “O Jardim de Veredas que se Bifurcam”, e outras dez narrativas com o subtítulo de “Artifícios”. Nesses textos, o narrador inquisitivo expõe suas conjecturas e perplexidades sobre o universo, retomando motivos recorrentes em seus poemas e ensaios desde o início de sua carreira: o tempo, a eternidade, o infinito. O livro reúne alguns dos textos mais famosos de Borges, como “Funes, o Memorioso”, “A Biblioteca de Babel”, “Pierre Menard, autor do Quixote”, e “As Ruínas Circulares”. Considerado pela crítica especializada uma das obras-primas da literatura latino-americana do século 20, “Ficções” obteve, em 1961, o Prêmio Internacional de Literatura.

Pergunte ao Pó (1939), de John Fante O livro tem como protagonista Arturo Bandini — alterego de Fante —, um sujeito ítalo-americano vivendo como aspirante a escritor em Los Angeles. Ele mora em um quarto de hotel barato, durante a década de 1930, e passa os dias caminhando pelas ruas, tentando vivenciar experiências que o inspirem a escrever um livro. Com um conto pulicado, Bandini não consegue escrever mais e, além disso, passa por muitas dificuldades financeiras. Mas, arrumar um emprego está fora de seus planos. Arturo Bandini está determinado a viver apenas de literatura, ainda que a realidade seja desanimadora. O livro também aborda a relação conturbada entre Bandini e Camilla, uma garçonete mexicana.

O Grande Gatsby (1925), de F. Scott Fitzgerald “O Grande Gatsby” é um livro sobre a Era do Jazz nos EUA, os anos prósperos e loucos que sucederam a Primeira Guerra Mundial. Nick Carraway, um jovem comerciante, se torna amigo de seu vizinho, Jay Gatsby, um bilionário conhecido por dar festas animadas em sua mansão, em Long Island. A fortuna de Gatsby é um mistério, nenhum dos convidados das festas sabe detalhes sobre o passado do anfitrião. Um dia, Nick descobre que Gatsby só realiza esses eventos na esperança de que Daisy, sua antiga paixão, compareça a um deles por acaso. Então, o comerciante arranja um encontro entre seu amigo e Daisy. Mas, agora ela está casada com Tom Buchanan, um homem rico que tem muitas dúvidas sobre a honestidade de Gatsby.

Ulysses (1922), de James Joyce Inspirado na “Odisseia” de Homero, “Ulysses” é ambientado em Dublin, e narra as aventuras de Leopold Bloom e seu amigo Stephen Dedalus ao longo do dia 16 de junho de 1904. Tal como o Ulisses homérico, Bloom precisa superar numerosos obstáculos e tentações até retornar ao apartamento na rua Eccles, onde sua mulher, Molly, o espera. Por meio da descrição pormenorizada de um dia na vida de um grupo de pessoas, tendo o limitado ambiente da Dublin de 1904 como enquadramento, James Joyce consegue apresentar um microcosmo de toda a experiência humana. “Ulysses” é considerado um divisor de águas na literatura, um retrato fiel e comovente do que se convencionou chamar de “o homem moderno”.

A Morte de Ivan Ilitch (1886), de Lev Tolstói Nesta novela, Tolstói narra a história de Ivan Ilitch, um juiz de instrução que, após alcançar uma vida confortável, descobre que tem uma grave doença. A partir daí, ele passa a refletir sobre o sentido de sua existência e percebe que poucos momentos que viveu realmente tiveram significado e que seu desempenho durante a vida foi superficial, tanto no trabalho quanto nas relações sociais. Preso ao leito, diante da morte iminente, o juiz tem a oportunidade de meditar sobre sua vida, algo que as preocupações corriqueiras o impediram de fazer antes. Ivan Ilitch quer morrer para dar um fim à dor, mas seu instinto de sobrevivência insiste em fazê-lo lutar pela vida.

Grandes Esperanças (1861), de Charles Dickens “Grandes Esperanças” é centrado em Pip, um órfão criado rigidamente pela irmã num lar humilde e disfuncional. Após herdar inesperadamente uma fortuna, ele rejeita a família e os amigos por se envergonhar da própria origem, e decide se mudar para Londres. Na nova cidade, ele conhece Estella, com quem deseja se casar. No entanto, a mulher rejeita seus sentimentos. Este livro é considerado uma das obras-primas de Charles Dickens (1812-1870). Dividido em três partes, discutindo a bondade, a culpa e o desejo de seus personagens, o romance originalmente foi escrito como um folhetim e publicado na revista literária semanal “All the Year Round”, de propriedade do próprio Dickens, entre 1860 e 1861.

Dom Quixote (1605), Miguel de Cervantes O livro narra a história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Pança em três incursões pelas terras da Mancha, região de Aragão e da Catalunha, na Espanha. Dom Quixote adora ler histórias de cavalaria e, de tão influenciado por elas, enlouquece e sai em busca de aventuras memoráveis, tentando imitar seus heróis favoritos e levando consigo Sancho Pança, que tem uma visão mais realista dos fatos. O clássico de Miguel de Cervantes é considerado o expoente máximo da literatura espanhola e, em 2002, foi eleito por uma comissão de escritores de 54 países o melhor livro de ficção de todos os tempos.