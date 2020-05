10 filmes sobre viagens no tempo para assistir na Netflix

O Homem do Futuro (2011), Claudio Torres

João, conhecido como Zero, é um dos cientistas mais aclamados do Brasil, mas vive infeliz por ter sido abandonado por sua grande paixão, Helena, há 20 anos. Trabalhando em um de seus inventos, ele consegue construir uma máquina do tempo. Zero decide voltar à época da faculdade para reconquistar Helena, mas as mudanças acabam interferindo em acontecimentos do futuro. Agora, ele precisa voltar no tempo novamente para resolver sua vida sem perder Helena.