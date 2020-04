Considerado a maior festividade do cinema francês no mundo, o Festival Varilux leva filmes franceses a mais de 60 cidades brasileiras todos os anos. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o evento foi adiado. Mas, em uma iniciativa solidária, patrocinada pela Embaixada da França no Brasil e pela Essilor/Varilux, 50 grandes filmes das últimas edições do festival foram disponibilizados gratuitamente.

A mostra online, chamada Festival Varilux de Cinema em Casa, reúne comédias, dramas, suspenses e filmes históricos que fizeram sucesso no evento, vários deles protagonizados pelos melhores atores da França na atualidade. Entre os mais aclamados, estão “A Vida de Uma Mulher” (2017), de Stéphane Brizé; “Quem Você Pensa que Sou” (2019), de Safy Nebbou; e “Inocência Roubada” (2018), de Andréa Bescond.

A mostra foi inaugurada no dia 27 de abril e ficará no ar até 27 de agosto. Os 50 filmes estão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming Looke. Para assisti-los, basta criar um cadastro simples, que também é sem custos. O Looke pode ser acessado em diferentes dispositivos, como computador, smartphones, tablets, TVs conectadas, consoles e Xbox.

Clique aqui no link para acessar: 50 filmes franceses premiados para assistir online