As 15 maiores duplas sertanejas de todos os tempos

13 — Leandro e Leonardo

Em termos de visibilidade midiática, nenhuma dupla sertaneja foi tão presente quanto Leandro e Leonardo. Tinham a vantagem de, em comparação com os concorrentes, serem considerados galãs. Tiveram até mesmo uma série no horário nobre da televisão aberta, com direito a episódio gravado na Disneylândia e participações especiais de atores consagrados. Apesar de serem muito mal gravados, a dupla foi uma fábrica de hits, ainda mais do que seus colegas de grupo AMIGOS, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano. Leandro, morto de forma trágica no auge da carreira, foi enterrado como herói nacional. O carisma incontestável de Leonardo garantiu-lhe uma carreira solo de sucesso. Entraram no imaginário popular músicas como “Entre Tapas e Beijos”, “Solidão”, “Talismã” e “Não Aprendi Dizer Adeus”.