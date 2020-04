10 filmes da Netflix para assistir quando quiser se sentir melhor

Talento e Fé (2015), Jon e Andrew Erwin

Em 1973, com o fim da segregação racial, o talentoso jogador negro Tony Nathan ingressa no time de futebol americano da Woodlawm High School, no Alabama. A equipe é predominantemente branca e Nathan sofre com o preconceito dos outros jogadores e de suas famílias. Mas, por meio de sua fé, Tony consegue superar os obstáculos e se torna uma estrela amada por todos.