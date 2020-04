Os 10 filmes mais polêmicos da Netflix

Bird Box (2018), Susanne Bier

Em um mundo pós-apocalíptico, Malorie e seus dois filhos precisam atravessar um rio traiçoeiro para fugir do Problema, uma força misteriosa que, ao ser vista, faz as pessoas se tornarem extremamente violentas. Para não se contaminarem, eles devem fazer a travessia com os olhos vendados. “Bird Box” se envolveu em uma polêmica após o “Bird Box Challenge” viralizar nas redes sociais. O jogo pedia que os internautas fizessem atividades do cotidiano vendados. Após acidentes graves, a Netflix teve que intervir, pedindo publicamente que as pessoas não participassem do desafio.