Como virar comunista

Antigamente virar comunista era uma coisa muito chata. Precisava saber quem foi Karl Marx, pesquisar Vladimir Lênin e ler sobre economia e política. Hoje não. Basta ler. Qualquer coisa que não seja a Bíblia pode transformá-lo num comunista sanguinário e inimigo da pátria. Gibi da Mônica, bula de remédio, folheto de restaurante por quilo e até essa crônica aqui. Até o final desse texto, eu garanto que você vai virar um comunista legítimo. Se quiser parar, a hora é agora.

Ih, você continuou, o que evidencia uma clara tendência ao esquerdismo. Só espero que você esteja lendo isso aqui no meio da rua e não em casa. Quarentena e isolamento social é coisa de comunista e se você é um cidadão de bem, precisa ir imediatamente lá pra fora apertar muitas mãos e se, possível, tossir na cara dos outros. A pandemia de Coronavírus é uma trama marxista inventada pela TV Globo, uma emissora historicamente maoísta que sempre defendeu o confinamento. O Big Brother, por exemplo. Por que existe Big Brother? Para manipular a opinião pública a favor do isolamento social, é claro. Com todo mundo em casa, a economia não anda e fica mais fácil para implantar o comunismo, que sempre foi coisa de vagabundo.

Veja esse negócio de vírus. Será que isso existe mesmo? A Bíblia não menciona vírus algum. Fala de pestilência, mas é sempre praga divina ou diabo no corpo. Nos dois casos, a causa é a mesma: falta de fé. Só mesmo um leninista safado acredita que doença é transmitida por vírus. Seja sincero: você já viu um vírus? Você conhece algum vírus no seu bairro? Você já encontrou algum vírus no ônibus? Existe algum primo vírus no seu grupo familiar de WhatsApp? É claro que não, pois vírus não existe, é tudo Fake News.

E é exatamente por isso que ninguém precisa tomar vacina, a não ser que seja vacina de Cloroquina, mas que deve ser administrada apenas sem consultar a bula, pois a leitura da bula vai levá-lo ao comunismo. É igual essa coisa de evolucionismo. Por que ainda existem macacos no mundo? Para as lanchonetes de Wuhan fazerem McLanche Feliz? Sim, pra isso também, mas não só. O principal motivo da existência dos símios é que eles são a maneira que Deus inventou de sacanear Charles Darwin. Algum mico leão dourado é capaz de virar um ser humano? Mesmo que seja, digamos, um ser humano que é cantor sertanejo? É claro que não. Os micos e chimpanzés são a prova conclusiva de que a evolução é uma farsa comunista, pois nenhum cidadão de bem jamais evoluiu.

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, exceto os esquerdistas, que são uma invenção do capeta e, por isso mesmo, morrem de Coronavírus, ou seja, de possessão demoníaca. A Terra é plana, Jerusalém fica bem no meio e nas extremidades tem um monte de gelo que nos separa do cosmo frio e cruel, cheio de criaturas abomináveis como dragões, salamandras, serpentes marinhas, diabos e petistas.

A crônica termina aqui e, como prometido, você já pode ser considerado um comunista legítimo. Se você leu tudo em silêncio e sem mover os lábios, leva também o diploma de ateu e serviçal do capeta.