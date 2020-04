Os 15 filmes mais perturbadores e controversos da história do cinema

Pig (2010), Adam Mason

O filme acompanha um dia na vida de um homem psicótico e perturbado em sua fazenda. Ele está pensando no que fazer com as três pessoas que mantém em cativeiro. Além disso, ele tem uma namorava grávida que está presa em uma gaiola. Sem rumo, esse homem perverso persegue e tortura suas vítimas de todas as formas. Considerado um dos filmes mais raros do mundo, “Pig” foi filmado sem roteiro, totalmente improvisado.