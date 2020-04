O que ver na Netflix enquanto você não pode sair de casa

O Estranho, O Outro Lado do Vento e Serei Amado Quando Morrer

Esse é do pacote Orson Welles. O primeiro é um filme noir de 1946 e conta a história de um criminoso nazista (Welles) que se refugia numa cidadezinha de Connecticut e é perseguido por um agente do FBI (Edward G. Robinson). A trama é extremamente bem conduzida e brinca com as emoções do espectador, como todo bom suspense deve fazer. Mas o mais interessante é prestar atenção aos planos e os movimentos de câmera. As mudanças que Orson Welles fez na narrativa cinematográfica a partir de “Cidadão Kane” (1941) continuam relevantes e são muito mais ousadas que 90% do que é feito hoje em dia. A câmera nunca está parada e jamais numa posição óbvia. Depois de “O Estranho”, veja “O Outro Lado do Vento”, produção que Welles morreu sem terminar de montar. A Netflix recuperou o filme, as notas de edição deixadas pelo diretor e terminou a produção, que foi disponibilizada em 2018. O filme é um multifacetado mockumentary (falso documentário satírico) sobre um diretor de cinema Jake Hannaford (John Huston) que também não consegue terminar um filme de vanguarda, considerado sua obra-prima. Depois de assistir a “O Estranho”, você vai entender que “O Outro Lado do Vento” era o caminho natural para um diretor sempre inventivo e inquieto. Se ainda estiver no pique, veja o documentário “Serei Amado Depois de Morrer” (2018), de Morgan Neville, que conta a história por trás de “O Outro Lado do Vento”.