Pela primeira vez em 33 anos de história o festival South by Southwest (SXSW) foi cancelado, devido à pandemia da COVD-19. O evento ocorre anualmente, no Texas, e reúne apresentações de música, cinema e tecnologia. Como apoio aos cineastas que tiveram seus projetos aprovados, as produtoras Mailchimp e Oscilloscope Laboratories criaram um site para exibir gratuitamente os 75 curtas-metragens.

A lista de curtas inclui animações, documentários, produções de alunos do ensino médio do Texas e os chamados “midnighters” (suspenses sangrentos). Alguns dos títulos já ganharam prêmios em outros festivais de cinema, como “No Crying at the Dinner Table”, de Carol Nguyen; e “Just Hold On”, de Sam Davis e Rayka Zehtabchi.

“Ainda que não possamos substituir a experiência do South By Southwest, assistir a esses filmes é uma maneira de apoiar os artistas e se conectar ao mundo ao seu redor”, diz a Oscilloscope no site. O festival já lançou filmes de renome internacional, como o documentário “Spellbound” (2002), de Jeffrey Blitz, e o longa “Guerra ao Terror” (2009), de Kathryn Bigelow, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2010.

Clique no link para acessar: 75 curtas-metragens, de um dos mais importantes festivais do mundo, disponíveis online