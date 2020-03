15 filmes escondidos na Netflix

Divinas (2016), Uda Benyamina

Dounia vive com sua mãe em uma comunidade carente, dominada pelo tráfico, nos arredores de Paris. Ela frequenta a escola ocasionalmente e pratica pequenos roubos. Com o objetivo de melhorar sua vida, ela decide trabalhar para a traficante local, Rebecca. Para isso, ela tem a ajuda de Moimouna, sua melhor amiga. Em meio ao perigo, as duas se apoiam e sonham com o dia em que terão tudo que sempre desejaram.