15 séries da Netflix para assistir com as crianças durante a quarentena

“Quarentena”, “isolamento” e “home office” são algumas das palavras mais ouvidas nos últimos dias. E, com as férias escolares adiantadas, manter todos em ordem dentro de casa pode ser difícil. Para ajudar, a Bula reuniu em uma lista 15 séries da Netflix para adultos e crianças assistirem juntos. Embora os títulos escolhidos sejam infantis, foram bem-avaliados pela crítica e são divertidos, podendo agradar todas as faixas etárias. Entre os selecionados, destacam-se “Ovos Verdes e Presunto” (2019), de Lawrence Gong; e “Ursos Sem Curso” (2015), de Manny Hernandez. Os seriados estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Shaun, o Carneiro — Aventuras na Fazenda (2020), Richard Starzak e outros O inteligente carneiro Shaun, o fiel cão de estimação Bitzer e o resto da turma de animais da fazenda de Mossy Bottom encontram maneiras inusitadas de se divertir. Juntos, eles fazem piqueniques, jogam futebol, treinam suas habilidades artísticas, nadam no rio da fazenda e inventam muitas brincadeiras. Mas, sempre se escondem dos donos do sítio.

Universo Ashley Garcia (2020), Jody Margolin Hahn Ashley Garcia é a única garota de 15 anos do mundo que trabalha como engenheira de robótica e de foguetes. Ao receber uma proposta para ingressar na NASA, ela precisa se mudar para o outro lado do país, onde passa a viver com seu tio Victor, um treinador de futebol que é muito amável, mas um pouco irresponsável.

Carmen Sandiego (2019), Duane Capizzi Carmen é uma espécie de Robin Hood dos dias modernos. Ela viaja pelo mundo roubando a VILE, uma associação de vilões, e devolvendo o dinheiro às vítimas dos criminosos ou doando para causas humanitárias. Temida pelos policiais, ela é acompanhada por seu hacker, Player, e pelos seus fiéis assistentes, Zack e Ivy.

Ovos Verdes e Presunto (2019), Lawrence Gong João e Romeu têm personalidades muito diferentes e vivem brigando, mas decidem se unir em uma missão: levar para a natureza uma ave raríssima que foi resgatada de um zoológico e corre risco de extinção. Ao longo do trajeto, eles fazem novas amizades, mas também precisam fugir de um caçador rico e malvado que deseja roubar a ave.

Hilda (2018), Andy Coyle Hilda, uma destemida garota de cabelo azul, vive em uma casa na floresta, isolada e cercada por montanhas. Seu melhor amigo é Twig, um cervo de estimação. Junto com sua mãe e Twig, ela descobre que deve se mudar para a cidade de Trolberg. Agora, Hilda tem que se adaptar à vida na cidade grande e enfrentar suas inseguranças para fazer novas amizades.

O Chefinho — De Volta aos Negócios (2018), Pete Jacobs, Christo Stamboliev e outros De terno, gravata e comportamento ingênuo, um esperto bebê conta com a ajuda de seu irmão mais velho, Tim, para se dar bem nos negócios. Mas, esse pequeno chefinho que já assumiu grandes missões precisa agora conciliar sua carreira na Corporação Baby com a sua vida pessoal. A série é baseada no filme “Poderoso Chefinho” (2017), de Tom McGrath.

A Pior das Bruxas (2017), Brian Grant Baseada no livro homônimo de Jill Murphy, a série conta a história de Mildred Hubble, uma adolescente comum que, após ajudar uma garota a retornar para um colégio de bruxas, acaba indo parar no mesmo lugar. Como deseja recomeçar a vida, Mildred decide estudar na escola. Ela faz novas amizades, mas também enfrenta problemas, já que não sabe fazer feitiços.

Hotel Transilvânia (2017), Mark Steinberg Com Drácula trabalhando no Conselho de Vampiro, sua filha adolescente, Mavis, finalmente sente que poderá coordenar o Hotel Transilvânia. Ao lado de seus melhores amigos — Hank, Pedro e Wendy —, Mavis tenta fazer mudanças no local, mas é impedida por sua tia Lidya, a irmã mais malvada de Drácula. A série é derivada do filme homônimo, de 2012.

Beat Bugs (2016), Josh Wakely Com episódios embalados pelas canções dos Beatles, Beat Bugs conta as histórias de Jay, Kumi, Crick, Buzz e Walter, cinco insetos que adoram brincar no quintal. Artistas renomados interpretaram as músicas da série, como Eddie Veder, Chris Cornell e Pink. Os novos arranjos foram idealizados pelo músico Daniel Johns, da banda Silverchair.

Puffin Rock (2015), Maurice Joyce Oona é uma alegre filhote de papagaios-do-mar, que vive numa ilha belíssima, chamada Puffin Rock. Ao lado de seu melhor amigo, o comilão Mossy, e de seu irmão mais novo, o atrapalhado Baba, Oona vive grandes aventuras na ilha, onde não apenas se diverte, mas aprende muitas lições sobre a natureza.

Ursos Sem Curso (2015), Manny Hernandez “Ursos sem Curso” acompanha três irmãos ursos: Pardo, Panda e Polar. Eles vivem um uma floresta na Califórnia, mas tentam se integrar à sociedade humana copiando os comportamentos comuns dos homens, como comprar comida, fazer amigos e postar vídeos na internet. Mas, nem sempre as tentativas dão certo, já que eles não são muito bons em socializar.

Irmão do Jorel (2014), Juliano Enrico Jorel é o irmão do meio de uma família excêntrica e extravagante. Ele é bonito, popular e tem cabelos longos e sedosos. Mas, a série gira em torno de seu irmão mais novo, um garoto tímido e sem nome, sempre chamado de Irmão do Jorel. Ao lado de sua melhor amiga, Lara, Irmão do Jorel vive muitas aventuras fantasiosas.

Turma da Mônica — Em CineGibi (2013), Mauricio de Sousa O cheirinho do Cascão começa a incomodar, então toda a turma se junta para convencê-lo a tomar banho. Mas, Cascão foge e se esconde no cinema. No escuro, usa um truque de sombras para convencer a todos que ele é o Cebolinha. Os amigos começam a assistir filmes e quase desistem do banho, até que o verdadeiro Cebolinha aparece.

iCarly (2007), Dan Schneider Carly Shay, uma garota de 13 anos, vive com o irmão mais velho, Spencer, em um triplex em Seattle. Durante um evento da escola, Carly e sua melhor amiga, Sam, fazem uma apresentação de comédia e a gravação viraliza na internet. O público pede mais vídeos, então ela cria um programa chamado iCarly e se torna uma celebridade da web.