Os 100 melhores filmes de todos os tempos

Com tantos filmes sendo lançados todos os anos, pode parecer pretensioso querer elencar os superiores. Mas o IMDb (Internet Movie Database), um dos sites mais acessados do planeta, divulgou uma lista com os melhores longas de todos os tempos. Os títulos elencados foram escolhidos de acordo com as notas que receberam dos milhões de usuários do IMDb. Ou seja, a seleção foi baseada na opinião do público. A Bula reuniu, em ordem decrescente, os 100 primeiros colocados do ranking. Entre eles, estão clássicos como “Era Uma Vez na América” (1984), de Sergio Leone; “Coringa” (2019), de Todd Phillips; e “A Lista de Schindler” (1993), dirigido por Steven Spielberg. Todos os longas receberam notas acima de 8,0.

100 — Snatch: Porcos e Diamantes (2000), Guy Ritchie 99 — Laranja Mecânica (1971), Stanley Kubrick 98 — Intriga Internacional (1959), Alfred Hitchcock 97 — Nascido Para Matar (1987), Stanley Kubrick 96 — A Caça (2012), Thomas Vinterberg 95 — Cidadão Kane (1941), Orson Welles 94 — Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry 93 — Dangal (2016), Nitesh Tiwari 92 — Um Corpo Que Cai (1958), Alfred Hitchcock 91 — M, o Vampiro de Dusseldorf (1931), Fritz Lang 90 — Réquiem para um Sonho (2000), Darren Aronofsky 89 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Stanley Kubrick 88 — Gênio Indomável (1997), Gus Van Sant 87 — Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino 86 — Cães de Aluguel (1992), Quentin Tarantino 85 — Amadeus (1984), Milos Forman 84 — Como Estrelas na Terra (2007), Aamir Khan 83 — Star Wars, Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983), Richard Marquand 82 — Céu e Inferno (1963), Akira Kurosawa 81 — Toy Story (1995), John Lasseter 80 — 3 Idiotas (2009), Rajkumar Hirani 79 — O Barco: Inferno no Mar (1981), Wolfgang Petersen 78 — Coração Valente (1995), Mel Gibson 77 — Viva: A Vida é Uma Festa (2017), Lee Unkrich e Adrian Molina 76 — Beleza Americana (1999), Sam Mendes 75 — Your Name (2016), Makoto Shinkai 74 — Aliens, o Resgate (1986), James Cameron 73 — Era Uma Vez na América (1984), Sergio Leone 72 — Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), Christopher Nolan 71 — Testemunha de Acusação (1957), Billy Wilder 70 — Oldboy (2003), Chan-wook Park 69 — Dr. Fantástico (1964), Stanley Kubrick 68 — Vingadores: Ultimato (2019), Joe e Anthony Russo 67 — Crepúsculo dos Deuses (1950), Billy Wilder 66 — Princesa Mononoke (1997), Hayao Miyakazi 65 — Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), Bob Persichetti e Peter Ramsey 64 — Wall-E (2008), Andrew Stanton 63 — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick 62 — Glória Feita de Sangue (1957), Stanley Kubrick 61 — Vingadores: Guerra Infinita (2018), Anthony e Joe Russo 60 — 1917 (2019), Sam Mendes 59 — Django Livre (2012), Quentin Tarantino 58 — A Vida dos Outros (2006), Florian Henckel von Donnersmarck 57 — O Grande Ditador (1940), Charles Chaplin 56 — Amnésia (2000), Christopher Nolan 55 — Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), Steven Spielberg 54 — Apocalypse Now (1979), Francis Ford Coppola 53 — Alien, o Oitavo Passageiro (1979), Ridley Scott 52 — Cinema Paradiso (1988), Giuseppe Tornatore 51 — Janela Indiscreta (1954), Alfred Hitchcock 50 — Casablanca (1942), Michael Curtiz 49 — Túmulo dos Vagalumes (1988), Isao Takahata 48 — Era Uma Vez no Oeste (1968), Sergio Leone 47 — O Grande Truque (2006), Christopher Nolan 46 — Coringa (2019), Todd Phillips 45 — Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle 44 — Os Infiltrados (2006), Martin Scorsese 43 — Intocáveis (2011), Olivier Nakache e Éric Toledano 42 — Luzes da Cidade (1931), Charles Chaplin 41 — Gladiador (2000), Ridley Scott 40 — Psicose (1960), Alfred Hitchcock 39 — Tempos Modernos (1936), Charles Chaplin 38 — O Pianista (2002), Roman Polanski 37 — De Volta Para o Futuro (1985), Robert Zemeckis 36 — O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991), James Cameron 35 — A Outra História Americana (1998), Tony Kaye 34 — O Rei Leão (1994), Roger Allers e Rob Minkoff 33 — Harakiri (1962), Masaki Kobayashi 32 — Os Suspeitos (1995), Bryan Singer 31 — O Profissional (1994), Luc Besson 30 — Interestelar (2014), Christopher Nolan 29 — À Espera de Um Milagre (1999), Frank Darabont 28 — A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki 27 — O Resgate do Soldado Ryan (1998), Steven Spielberg 26 — Guerra nas Estrelas (1977), George Lucas 25 — A Felicidade Não se Compra (1946), Frank Capra 24 — Parasita (2019), Bong Joon Ho 23 — O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme 22 — A Vida é Bela (1997), Roberto Benigni 21 — Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund 20 — Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher 19 — Os Sete Samurais (1954), Akira Kurosawa 18 — Um Estranho no Ninho (1975), Milos Forman 17 — Os Bons Companheiros (1990), Martin Scorsese 16 — Matrix (1999), Lana e Lilly Wachowski 15 — O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002), Peter Jackson 14 — Star Wars, Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980), Irvin Kershner 13 — A Origem (2010), Christopher Nolan 12 — Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis 11 — Clube da Luta (1999), David Fincher

10 — O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2002), Peter Jackson Num mundo fantástico chamado de Terra-Média, o hobbit Frodo recebe de seu tio um anel mágico e poderoso, que precisa ser destruído antes que caia nas mãos de Sauron, o Senhor da Escuridão. Frodo se dispõe a levar o anel até a Montanha da Perdição, único lugar onde ele poderá ser destruído. Como a jornada é perigosa, ele conta com a ajuda de oito amigos. Juntos, eles formam a Sociedade do Anel.

9 — Três Homens em Conflito (1966), Sergio Leone Durante a guerra civil americana, o “Homem Sem Nome” se une a outros dois estrangeiros para encontrar um tesouro escondido em um cemitério. Cada um dos homens só sabe um pedaço do caminho até a fortuna, por isso nenhum deles pode morrer. Ao mesmo tempo em que precisam um do outro, eles tentam tirar vantagem para ver quem chega ao tesouro primeiro e fica com todo o dinheiro.

8 — Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994), Quentin Tarantino O filme conta três histórias paralelas que acabam se encontrando: a dos assassinos profissionais Vincent Vega e Jules Winnfield, que fazem cobranças para o mercenário Marsellus Wallace; a do boxeador Butch Coolidge, que ganhou uma luta que foi pago para perder e agora está sendo perseguido; e a de um casal que, pela primeira vez, tenta realizar um assalto a uma lanchonete, mas não tem o menor talento para o crime.

7 — O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Sauron planeja um grande ataque à cidade de Minas Tirith, fazendo com que o mago Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Para enfrentar o Senhor da Escuridão, Aragorn reúne um exército de forças do bem. Enquanto isso, os membros da Sociedade do Anel, cansados e famintos, continuam sua jornada à Montanha da Perdição, onde pretendem destruir o anel.

6 — A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.

5 — 12 Homens e Uma Sentença (1957), Sidney Lumet Um jovem porto-riquenho é acusado de matar o próprio pai e vai a julgamento. Os 12 membros do júri se reúnem em uma sala e devem chegar a um consenso sobre qual será o veredito. Onze votam pela condenação do réu, porém um deles acredita na inocência do jovem e tenta convencer os outros a mudarem seus votos, dando início a um conflito que ameaça inviabilizar o processo.

4 — Batman, O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Com a ajuda do tenente Jim Gordon e do promotor público Harvey Dent, Bruce Wayne, o Batman, tem mantido a ordem na cidade de Gotham, lutando contra o crime organizado. Os criminosos da cidade, então, aceitam a proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego. Agora, cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o vilão antes que Gotham seja destruída.

3 — O Poderoso Chefão II (1974), Francis Ford Coppola O filme conta duas histórias paralelas. A primeira é a continuação de “O Poderoso Chefão”, com Michael no controle da família, tentando expandir os negócios para a costa oeste dos EUA. Paralelamente, o longa apresenta toda a infância e juventude de Vito Andolini, que mais tarde se torna Don Vito Corleone. Após ver sua família ser assassinada pela máfia, ele foge da Sicília e vai para a América. Já adulto, ele começa a aceitar trabalhos ilegais para manter sua esposa e filhos.

2 — O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.