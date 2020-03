Como a literatura pode salvá-lo do coronavírus

Machado de Assis era fã do cara, um escritor francês (1765-1852) de poucas obras, mas extremamente influente. “Memórias Póstumas de Brás Cubas” é inspirado por esta divertida paródia do relato de viagem. Divagações e descrições minuciosas de mobiliário compõem o relato de um jovem oficial preso ao seu quarto durante seis semanas. Lembra “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”, de Laurence Sterne (1713-1768), que era o ídolo de Maistre e Machado. O melhor de tudo é que neste livro você não encontrará absolutamente nenhum outro personagem além do narrador, logo, as chances de pegar um vírus ficcional é praticamente zero.