10 séries levinhas para assistir na Netflix e não pensar em nada

When Calls The Heart (2014), Michael Landon Jr.

Ambientada no século 18, a série conta a história de Elizabeth Thatcher, uma jovem culta, acostumada com uma vida de luxo na cidade grande, que decide abandonar tudo para seguir o seu coração e trabalhar como professora em Coal Valley, uma pequena cidade no oeste do Canadá. Determinada a provar que é capaz de ser independente, Elizabeth ganha a confiança dos moradores aos poucos e tenta se adaptar aos novos costumes da vida no campo.