10 filmes levinhos para assistir na Netflix e não pensar em nada

Santo Time (2018), Curro Velázquez

Os monges que vivem em um pequeno monastério entre as montanhas estão desesperados com a possibilidade de serem transferidos. Por falta de dinheiro, a igreja pretende transformar o local em uma pousada turística. Mas, um monge recém-chegado propõe um desafio a todos: montar um time de futebol para jogar no “Champions Clerum”, um campeonato no Vaticano. Se eles ganharem o prêmio, poderão salvar o mosteiro.