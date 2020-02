10 diretores que nunca fizeram um filme ruim

10 — Asghar Farhadi (1972-)

O escritor e diretor iraniano Ashgar Farhadi é especialista em retratar as nuances dos relacionamentos entre as pessoas e da vida cotidiana. Seus primeiros filmes ganharam vários prêmios, mas a maior honraria veio em 2012, quando “A Separação” ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o primeiro do Irã. Esse feito se repetiu em 2017, com o longa “O Apartamento”. A última obra de Farhadi, “Todos Já Sabem” (2018), não possui a mesma complexidade dos outros, mas foi considerada um drama envolvente, com ótimo elenco.