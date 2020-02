125 livros essenciais para adultos, segundo a Biblioteca Pública de Nova York

1 — 1984, de George Orwell

2 — As Aventuras de Augie March, de Saul Bellow

3 — A Era da Ansiedade, de W. H. Auden

4 — Alexander Hamilton, de Ron Chernow

5 — Nada de Novo no Front, de Erich Maria Remarque

6 — Na Teia da Aranha, de James Patterson

7 — As Incríveis Aventuras de Kavalier e Clay, de Michael Chabon

8 — Deuses Americanos, de Neil Gaiman

9 — American Primitive, de Mary Oliver

10 — E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie

11 — Argonautas, de Maggie Nelson

12 — Ariel, de Sylvia Plath

13 — Reparação, de Ian McEwan

14 — Autobiografia do Vermelho, Anne Carson

15 — Amada, de Toni Morrison

16 — O Sono Eterno, de Raymond Chandler

17 — A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe

18 — Memórias de Brideshead, de Evelyn Waugh

19 — Brooklyn, de Colm Tóibín

20 — Ardil-22, de Joseph Heller

21 — O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger

22 — Citizen, de Claudia Rankine

23 — Cleópatra: Uma Biografia, de Stacy Schiff

24 — Atlas de Nuvens, de David Mitchell

25 — The Collected Poems of Langston Hugues, de Langston Hugues

26 — A Cor da Magia, de Terry Pratchett

27 — A Cor Púrpura, de Alice Walker

28 — O Diabo Veste Azul, de Walter Mosley

29 — O Demônio na Cidade Branca, de Erik Larson

30 — Duna, de Frank Herbert

31 — O Paciente Inglês, de Michael Ondaatje

32 — An Extraordinary Union, de Alyssa Cole

33 — Fahrenheit 451, de Ray Bradbury

34 — A Sociedade do Anel, de J. R. R. Tolkien

35 — A Quinta Estação, de N. K. Jemisin

36 — Fun Home: Uma Tragicomédia em Família, de Alison Bechdel

37 — A Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin

38 — O Quarto de Giovanni, de James Baldwin

39 — O Deus das Pequenas Coisas, de Arundhati Roy

40 — Um Bom Homem é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, de Flannery O’Connor

41 — Gotham, de Mike Wallace e Edwin G. Burrows

42 — As Vinhas da Ira, de John Steinbeck

43 — O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

44 — O Conto da Aia, de Margaret Atwood

45 — Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. Rowling

46 — A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson

47 — O Coração é um Caçador Solitário, de Carson McCullers

48 — Uma Obra Enternecedora de Assombroso Génio, de Dave Eggers

49 — O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams

50 — O Cão dos Baskervilles, de Arthur Conan Doyle

51 — Uma Casa Para o sr. Biswas, de Vidiadhar Naipaul

52 — A Casa da Alegria, de Edith Wharton

53 — Housekeeping, de Marilynne Robinson

54 — Uivo, de Allen Ginsberg

55 — Eu Sei Por que o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou

56 — A Sangue Frio, de Truman Capote

57 — Índigo, de Beverly Jenkins

58 — Intérprete de Males, de Jhumpa Lahiri

59 — No Ar Rarefeito, de Jon Krakauer

60 — Homem Invisível, de Ralph Ellison

61 — Julian, de Gore Vidal

62 — O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini

63 — A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin

64 — The Liars’ Club, de Mary Karr

65 — O Fio da Vida, de Kate Atkinson

66 — Life on Mars, de Tracy K. Smith

67 — Lolita, de Vladimir Nabokov

68 — Maus: a História de Um Sobrevivente, de Art Spiegelman

69 — Eu Falar Bonito Um Dia, de David Sedaris

70 — Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de John Berendt

71 — Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie

72 — Dinheiro, de Martin Amis

73 — Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo, de Michael Lewis

74 — Brooklyn sem Pai nem Mãe, de Jonathan Lethem

75 — Mrs. Dalloway, de Virgina Woolf

76 — A Amiga Genial, de Elena Ferrante

77 — Nudez Mortal, de J. D. Robb

78 — Filho Nativo, de Richard Wright

79 — Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout

80 — On The Road, de Jack Kerouac

81 — Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez

82 — Laranjas Não São o Único Fruto, de Jeanette Winterson

83 — The Orphan Master’s Son, de Adam Johnson

84 — Cavalos Roubados, de Per Petterson

85 — A Parábola do Semeador, de Octavia E. Butler

86 — Persépolis, de Marjane Satrapi

87 — Pilgrim at Tinker Creek, de Annie Dillard

88 — O Complexo de Portnoy, de Philip Roth

89 — O Americano Tranquilo, de Graham Greene

90 — Rebecca: A Mulher Inesquecível, de Daphne du Maurier

91 — Os Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro

92 — The Round House, de Louise Erdrich

93 — Regras de Cortesia, de Amor Towles

94 — Fugitiva, de Alice Munro

95 — Auto-Retrato Num Espelho Convexo, de John Ashbery

96 — O Iluminado, de Stephen King

97 — The Shipping News, de Annie Proulx

98 — Primavera Silenciosa, de Rachel Carson

99 — Slave to Sensation, de Nalini Singh

100 — Slouching Towards Bethlehem, de Joan Didion

101 — Stone Butch Blues, de Leslie Feinberg

102 — 28 Contos de John Cheever, de John Cheever

103 — O Estrangeiro, de Albert Camus

104 — O Sol Também se Levanta, de Ernest Hemingway

105 — O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith

106 — Dez de Dezembro, de George Saunders

107 — Seus Olhos Viam Deus, de Zora Neale Hurston

108 — O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe

109 — O Problema dos Três Corpos, de Cixin Liu

110 — O Sol é Para Todos, de Harper Lee

111 — Sonhos de Trem, de Denis Johnson

112 — A Volta do Parafuso, de Henry James

113 — A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera

114 — The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade, de Colson Whitehead

115 — Up In The Old Hotel, de Joseph Mitchell

116 — As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides

117 — A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan

118 — The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America’s Great Migration, de Isabel Wilkerson

119 — Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons

120 — Do Que Falamos Quando Falamos de Amor, de Raymond Carver

121 — Ruído Branco, de Don DeLillo

122 — Dentes Brancos, de Zadie Smith

123 — Crônica do Pássaro de Corda, de Haruki Murakami

124 — Wolf Hall, de Hilary Mantel

125 — The Woman Warrior, de Maxine Hong Kingston