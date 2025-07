5 livros que provam que Cormac McCarthy é o maior escritor dos últimos 50 anos

Todos os Belos Cavalos (1992), Cormac McCarthy

Aos dezesseis anos, John Grady Cole vê sua infância encerrar-se com a morte do avô e a venda do rancho onde cresceu. Inadaptado à modernidade que se impõe no Texas do pós-guerra, ele cruza a fronteira mexicana com um amigo, em busca de uma vida que pareça ainda pautada pela honra, pelo trabalho manual e pela vastidão dos campos. O que encontra, porém, é um mundo tão belo quanto violento, onde os códigos de justiça e amor colidem com forças impiedosas. Envolvido com uma jovem de família poderosa, John Grady é arrastado para um ciclo de consequências que testarão não apenas sua coragem, mas sua própria concepção de integridade. Ao longo de prisões, perseguições e perdas, o romance acompanha o rito de passagem de um garoto que se torna homem não por escolha, mas por necessidade. Com linguagem enxuta e melódica, Cormac McCarthy esculpe uma narrativa de rara intensidade emocional, equilibrando lirismo e crueldade em cada cena. Mais do que uma história sobre cowboys, é uma elegia ao fim de uma era — e a tentativa desesperada de preservar um mundo que já não existe.