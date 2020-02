O cinema sul-coreano passou por uma longa jornada de crescimento até atingir o status em que se encontra atualmente, após “Parasita” (2019), de Bong Joon-Ho, ganhar as maiores honrarias do cinema: a Palma de Ouro, em Cannes, e o Oscar de Melhor Filme. Na história das duas premiações, apenas “Marty” (1955), de Delbert Mann, conquistou o mesmo feito.

Entre os anos 1950 e 1990, os filmes sul-coreanos sofriam uma forte censura. Mas, quando alguns títulos começaram a fazer sucesso na China, o governo decidiu investir na cultura, assim como algumas das empresas gigantes do país: Hyundai, LG, Samsung e outras. Desde então, aos poucos, a indústria cinematográfica da Coréia do Sul foi ganhando maior destaque.

Para os que desejam conhecer a fundo o cinema sul-coreano e suas vertentes, mais de 400 títulos estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube Korean Film Archive. É possível apreciar grandes obras produzidas por alguns dos mestres do século 20, como Kim Ki-young, Im Kwon-taek e Kim Soo-yong.

Se você não sabe por onde começar a assistir, a dica é acessar o site KMDb (Korean Movie Database), que sempre reúne algumas sugestões, com base nos filmes disponíveis no canal do YouTube. Os longas têm legendas em inglês, basta ativá-las clicando no ícone de engrenagem, que fica no lado direito inferior da tela de reprodução.

Clique no link para acessar: Assista gratuitamente mais de 400 filmes sul-coreanos