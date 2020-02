As 10 melhores séries dos anos 1990

Nos anos 1990, quando serviços de streaming ainda eram inimagináveis, a televisão era a mídia que mais se expandia e os seriados estavam entre os produtos responsáveis por esse crescimento. Naquela época, as séries focavam mais no público jovem, mas o conteúdo podia ser assistido por toda a família. Para relembrar alguns títulos marcantes, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores séries da década de 1990. A seleção foi baseada nos rankings divulgados pelo Rotten Tomatoes e pelo IMDb, sites norte-americanos especializados em cinema, com prioridade para os seriados que também fizeram sucesso no Brasil. Entre os principais, estão “Friends” (1994), de David Crane e Marta Kauffman; e “Arquivo X” (1993), de Chris Carter.

1 — Seinfeld (1989-1998), Larry David e Jerry Seinfeld A série explora o humor nas situações cotidianas da vida e acompanha Jerry Seinfeld, um comediante stand-up que tenta ganhar a vida em Nova York, apesar dos problemas financeiros. Morando em um apartamento pequeno, ele recebe constantemente a visita de seus melhores amigos: o neurótico George, o excêntrico Kramer, e sua ex-namorada Elaine.

2 — Friends (1994 – 2004), David Crane e Marta Kauffman “Friends” retrata a vida de seis jovens amigos que lutam para progredir em Nova York, durante os anos 1990. Rachel é a garota mimada que deixa o noivo no altar para viver com Monica, uma amiga dos tempos de escola sistemática e apaixonada por culinária. Ross é um paleontólogo que foi abandonado pela esposa, Joey é um ator iniciante e o sarcástico Chandler esconde sua profissão de todos. O grupo se completa com Phoebe, uma massagista excêntrica e vegetariana.

3 — Os Simpsons (1989 — Hoje), Al Jean, Mike Scully e George Meyer Como uma sátira do estilo de vida da classe média norte-americana, a série acompanha a vida da família Simpson, que vive na cidade fictícia de Springfield. O pai, Homer, é um inspetor de segurança apaixonado por cerveja e casado com a dona de casa Marge. Eles têm três filhos: o rebelde Bart, a menina-prodígio Lisa, e a caçula Lisa, ainda bebê.

4 — Arquivo X (1993 – 2002), Chris Carter Os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully são os investigadores do Arquivo X, um acervo de casos não solucionados de atividades paranormais. Enquanto Mulder acredita que os casos envolvem uma conspiração do governo para esconder a existência de alienígenas, Scully é uma médica cética, designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder.

5 — Twin Peaks (1990-1991), David Lynch e Mark Frost Na pacata cidade de Twin Peaks, a bela estudante Laura Palmer aparece morta à beira de um lago, enrolada em um saco plástico. Na autópsia, fica comprovado que ela foi brutalmente violentada antes de ser assassinada. O agente do FBI Dale Cooper é convocado para comandar a investigação e descobre que Laura escondia muitos segredos de sua família.

6 — Anos Incríveis (1988-1993), Neal Marlens e Carol Black Já adulto, Kevin Arnold narra as histórias de sua adolescência nos Estados Unidos, no final da década de 1960, época de muitas transformações sociais no país. Além de seus dramas familiares, Kevin fala sobre as aventuras que viveu ao lado de seus melhores amigos do colégio: o inteligente Paul; e a bela Winnie, por quem ele era apaixonado.

7 — Três é Demais (1987-1995), Jeff Franklin Após perder a esposa, Pâmela, em um acidente de carro, o repórter Daniel Ernest Tanner, mais conhecido como Danny, precisa de ajuda para cuidar de suas três filhas: a adolescente D.J., Stephanie e a recém-nascida Michelle. Então, ele convoca seus dois melhores amigos: o divertido Joey Gladstone e o galã roqueiro Jesse Karsopolis, o irmão mais novo de Pâmela.

8 — Lei & Ordem (1990-2010), Dick Wolf Cada episódio de “Lei & Ordem” acompanha a resolução de um crime ocorrido na cidade de Nova York. Os casos são mostrados a partir de dois pontos de vistas diferentes. Na primeira parte, os detetives investigam as pistas e prendem os suspeitos. Na segunda, o foco muda para os tribunais, onde promotores tentam incriminar os réus, mas nem sempre obtêm sucesso.

9 — Um Maluco no Pedaço (1990-1996), Andy e Susan Borowitz A série conta a história de Will, um jovem enviado por sua mãe para a casa dos tios Vivian e Philip, que levam uma vida luxuosa num bairro nobre da Califórnia. A mãe de Will deseja que ele tenha um futuro melhor. Mas, por ser um garoto de origem humilde e não se importar com os estudos, Will vive se comportando de maneira inadequada, o que acaba envergonhando seus tios e primos.