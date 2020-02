10 ótimos filmes biográficos para assistir na Netflix

Roxanne Roxanne (2017), Michael Larnell

O filme gira em torno de Shante, uma adolescente de 14 anos aspirante a rapper, que vive no subúrbio do Queens, em Nova York. Com um pai ausente, ela encontra nas batalhas de rap uma forma de ajudar no sustento da família. Por isso, enfrenta outros rappers em um círculo de batalhas dominado por homens. Shante conquista seu espaço e se torna um dos maiores nomes do hip-hop dos anos 1980.