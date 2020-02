Os 10 melhores filmes que estreiam em fevereiro na Netflix

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson (2009), Thomas Carter

Ben Carson, um garoto pobre de Detroit, cresce em meio ao preconceito, sem perspectivas de um grande futuro. Mas, graças ao incentivo de sua mãe, ele insiste nos estudos e se forma em medicina. Com apenas 33 anos, ele é promovido a diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do hospital Johns Hopkins, em Baltimore. Em pouco tempo, graças a seu talento como neurocirurgião, Ben se torna um dos médicos mais reconhecidos do mundo.