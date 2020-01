Governo da Austrália oferece bolsas de até 43 mil reais para estudantes estrangeiros

Com o objetivo de atrair mais estudantes internacionais, o governo da Austrália lançou o programa Destination Australia, que oferece 1180 bolsas de estudo em 35 universidades do país. O auxílio contempla de cursos de ensino técnico até a pós-graduação e têm o valor de 15 mil dólares australianos por ano, o que equivale a cerca de 43 mil reais na cotação atual.

Os processos de candidatura para o programa variam de acordo com a instituição de ensino participante. Por isso, é necessário primeiro escolher uma faculdade e depois seguir os procedimentos exigidos por ela. Neste documento, é possível conferir todas as universidades participantes do Destination Australia.

Geralmente, as instituições pedem documentos que comprovam o nível educacional do candidato, como diplomas, histórico acadêmico e atestado de proficiência em inglês. Em alguns casos, para a pós-graduação, é necessário apresentar um projeto de pesquisa ou entrar em contato com um professor da faculdade.

Entre as instituições de ensino participantes, estão algumas das mais renomadas da Austrália, como a Queensland University, a University of Melbourne e a University of Western Australia. A data para as inscrições é indefinida. Grande parte das faculdades costuma aceitar cadastros durante todo o ano, sendo que a entrada de novos alunos ocorre no início de cada semestre. Para mais informações, acesse o site do programa ou envie um e-mail para destinationaustralia@education.gov.au.