Os 10 melhores filmes de Hollywood para ver na Netflix

Hollywood, o nome que todos associam ao cinema norte-americano, é um distrito de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os estúdios cinematográficos começaram a se instalar na região no início dos anos 1910, pois os diretores queriam fugir do controle de patentes que o inventor Thomas Edison tentava impor em Nova York. Além disso, o clima de Los Angeles era ideal para filmagens. Desde então, o distrito ficou conhecido como a “capital mundial do cinema”. Devido ao monopólio, os filmes de Hollywood são vistos com certa desconfiança pela crítica e pelos cinéfilos, mas a verdade é que continuam existindo joias entre as produções do mainstream, principalmente quando se trata de qualidade técnica. Para os leitores que não dispensam um bom filme, a Bula reuniu em uma lista dez títulos hollywoodianos disponíveis na Netflix.

Até o Último Homem (2017), Mel Gibson O filme conta a história do médico do exército norte-americano Desmond T. Doss. Servindo na Segunda Guerra Mundial, ele defende seus ideais religiosos e se recusa a pegar em uma arma para matar pessoas. Durante a sangrenta Batalha de Okinawa, ele consegue evacuar 75 homens por trás das linhas inimigas sem disparar um único tiro. Desmond foi condecorado, tornando-se o primeiro opositor da história a receber a Medalha de Honra do Congresso.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Aliados (2016), Robert Zemeckis Os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour fingem ser um casal para cumprirem uma missão no Marrocos: eliminar um embaixador nazista. Os dois se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas aparecem anos depois, quando Max recebe o alerta de que Marianne pode ser uma espiã nazista infiltrada. Intrigado, Max resolve investigar o passado da companheira e, caso a suspeita se confirme, terá que executá-la.

Invencível (2015), Angelina Jolie O filme conta a história real do atleta olímpico Louis Zamperini, que sofreu um acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial e caiu em pleno mar com dois companheiros. Eles passaram 47 dias à deriva em um bote salva-vidas, até serem encontrados por um navio japonês. Depois, foram capturados e levados como prisioneiros de guerra pelos japoneses, que os torturaram por dois anos.

O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu O filme se passa em 1822 e narra a história de Hugh Glass, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e é abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo à dor e à traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar.

O Grande Gatsby (2013), Baz Luhrmann Na primavera de 1922, Nick Carraway chega a Nova York e descobre morar ao lado do festeiro milionário Jay Gatsby. Nick fica fascinado pelo estilo de vida luxuoso do vizinho e, ao ser convidado para uma festa, torna-se um grande aliado de Gatsby. Ao descobrir que seu novo amigo é apaixonado por Daisy Buchanan, sua prima, Nick decide aproximá-los, mesmo sabendo que Daisy é casada. O filme é baseado no romance homônimo de F. Scott Fitzgerald.

Alice no País das Maravilhas (2010), Tim Burton Durante a era vitoriana, Alice Kingsley é uma jovem de 17 anos que acabou de perder o pai e descobre que será pedida em casamento. Desesperada, ela começa a seguir um coelho branco e cai em um buraco, indo parar em um mundo fantástico: o País das Maravilhas. Lá, Alice descobre sua missão: restaurar o reinado da rainha Branca, que perdeu o trono para sua maligna irmã Rainha Vermelha. O filme é baseado na obra homônima de Lewis Carroll.

Eu Sou a Lenda (2008), Francis Lawrence Um terrível vírus incurável, criado pelo homem, mata 90% dos infectados e transforma o resto em mutantes sedentos por sangue. Robert Neville, um brilhante cientista, tornou-se imune à doença, sem saber como. Há três anos, ele percorre Nova York em busca de outros sobreviventes. Enquanto isso, ele foge dos mutantes e realiza testes com seu próprio sangue, tentando encontrar um meio de reverter os efeitos do vírus.