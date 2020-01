Em homenagem à Anne Frank, a garota judia que relatou em seu diário os horrores do nazismo, o Google Arts & Culture lançou uma exposição online com imagens em 360ª graus que mostram por completo a casa onde a família Frank viveu, localizada na rua Merwedeplen 37-2, em Amsterdã, capital da Holanda.

A exposição virtual possui cinco imagens feitas com o Google Street View, que mostram em detalhes o interior do imóvel onde eles moravam, com decoração típica dos anos 1930, incluindo o quarto que Anne Frank dividiu com a irmã, Margot. O site também disponibiliza documentos históricos, como a única fotografia de Anne ao lado dos pais e da irmã.

O projeto é uma parceria do Google com a Fundação Anne Frank. A casa é hoje uma propriedade da Fundação Holandesa de Literatura e, desde 2005, funciona como um abrigo para escritores estrangeiros que não têm permissão para trabalhar em seus países de origem. “Aqui, a tolerância e a liberdade de expressão são fundamentais”, disse Ronald Leopold, diretor da Fundação Anne Frank.

História

Fugindo do crescimento do antissemitismo, a família Frank se mudou de Frankfurt Main, na Alemanha, para Amsterdã, em 1933. Em 1942, eles tiveram que se esconder em um anexo nos fundos da empresa de Otto Frank, pai de Anne, espaço que dividiram com outra família. Dois anos depois, foram encontrados pelos nazistas e enviados para campos de concentração.

O único sobrevivente foi Otto, que posteriormente publicou o diário no qual Anne narrava suas experiências no anexo. “O Diário de Anne Frank” foi traduzido em mais de 70 idiomas e vendeu mais de 35 milhões de cópias. No site, é possível acompanhar toda a história de Anne em português e em ordem cronológica, na seção “Anne Frank House”.

Clique aqui para acessar: Exposição virtual permite que usuários visitem a casa onde viveu Anne Frank