Os 11 filmes mais polêmicos da década

A Entrevista (2015), Seth Rogen e Evan Goldberg

Dave Skylark e Aaron Rapoport têm um programa de TV sobre celebridades chamado “Skylark Tonight”. Eles descobrem que o ditador norte-coreano Kim Jong-un é fã do show e decidem fazer uma entrevista com ele. Enquanto se preparam para viajar para Pyongyang, a CIA os recruta para assassinar Kim Jong-um. Pela imagem negativa do governante no filme, a Coréia do Norte ameaçou tomar severas medidas contra os Estados Unidos. Pouco tempo depois, os computadores da Sony Pictures foram hackeados por um grupo que o FBI acredita ter laços com o país asiático.