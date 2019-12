As 11 melhores séries de 2019, segundo o American Film Institute

Anualmente, o American Film Institute (AFI) escolhe as melhores produções do cinema e da televisão norte-americana. De acordo com o júri, composto por críticos, acadêmicos e cineastas; as obras escolhidas são inovadoras e representam significativamente a cultura e a arte da América. A Bula reuniu em uma lista todas as produções citadas, juntamente com suas sinopses. Entre as séries escolhidas, estão algumas já consagradas, como “Game of Thrones”, de D.B. Weiss e David Benioff; e outras que estrearam esse ano, como “Inacreditável”, de Susannah Grant. O instituto também concedeu um prêmio especial à série britânica Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge, que foi a maior ganhadora do Emmy 2019, com quatro troféus.

Chernobyl — Minissérie (Johan Renck) Em 1986, uma explosão seguida por um incêndio na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mata milhares de pessoas e se torna a pior catástrofe nuclear da história. Bombeiros e membros das equipes de resgate se sacrificam para salvar a Europa de um desastre ainda maior. Enquanto isso, o cientista Valery Legasoy, a física Ulana Khomyuk e o vice-presidente do conselho de ministros Boris Shcherbina tentam descobrir as causas da explosão.

Fosse/Verdon — Minissérie (Lin-Manuel Miranda, Thomas Kail e outros) “Fosse/Verson” conta a história da parceria romântica e criativa entre Bob Fosse e Gwen Verdon. Ele era cineasta e um dos coreógrafos e diretores mais influentes do teatro; enquanto ela foi a maior dançarina da Broadway de todos os tempos. Apesar de terem tido uma vida conturbada e um casamento cheio de altos e baixos, eles mudaram para sempre a história do entretenimento nos Estados Unidos.

Game of Thrones (D.B. Weiss e David Benioff) A série apresenta a briga de dinastias nobres pelo Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto nos Sete Reinos do fictício continente Westeros. Robert Baratheon, casado com Cersei Lannister, é o atual rei. Mas, além do mar estreito, o príncipe exilado Viserys, da dinastia Targeryen, faz alianças para invadir Westeros e tomar o Trono de Ferro, que é seu por direito. A série foi encerrada em 2019, na 8ª temporada.

Inacreditável (Susannah Grant) Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais.

Olhos que Condenam — Minissérie (Ava DuVernay) Em 1989, cinco adolescentes negros, moradores da periferia do Harlem, participam de uma festa no Central Park, em Nova York. Na mesma noite, uma mulher é estuprada no mesmo local. Em busca do criminoso, a polícia leva os cinco amigos para a delegacia, onde eles são pressionados a confessar o crime, sem a presença de pais ou advogados. Anos depois, a justiça descobre que os adolescentes não tiveram envolvimento com o caso.

Pose (Brad Falchuk, Ryan Murphy e outros) A produção, que mistura drama e comédia, conta com o maior elenco LGBTQ de uma série já produzida. A história se passa na Nova York dos anos 1980 e mostra o surgimento de uma nova era na cidade, com a ascensão da cultura do luxo e o surgimento dos bailes gays. Nesse cenário, Blanca deixa sua casa após ser diagnosticada com AIDS e funda uma espécie de república para abrigar jovens rejeitados pelas famílias por causa de suas orientações sexuais.

Succession (Adam McKay) A série gira em torno na família Roy, dona de um império no ramo das comunicações. Quando o patriarca, Logan, completa 80 anos, sua esposa organiza um almoço em família. A comemoração vai bem até que Logan sofre um infarto e é socorrido às pressas. Diante desse fato, os filhos de Logan iniciam uma intensa disputa pelo poder nas empresas do pai. A guerra expõe as más intenções e a ganância dessa família, que de longe parecia ser perfeita.

The Crown (Peter Morgan e Stephen Daldry) Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Veep (Becky Martin, David Mandel e outros) A senadora Selina Meyer integra a chapa de Stuart Hughes, que vence as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Meyer consegue a posição de Vice-Presidente, mas descobre que o trabalho é diferente do que ela sonhava. Ignorada por Hughes, ela tem que lidar diariamente com a imprensa e os constantes jogos de poder. Apesar de tudo, a vice tem um objetivo futuro: lançar-se como candidata à presidência.

Watchmen (Damon Lindelof) A série se passa 34 anos após os últimos eventos da revista em quadrinhos “Watchmen”, da DC Comics. Em 2019, a cidade de Tulsa, em Oklahoma, vive assombrada pelo grupo supremacista branco Sétima Cavalaria, que atacou as casas de 40 oficiais da polícia. Agora, os agentes precisam esconder seus rostos para não serem reconhecidos pelos supremacistas. Entre os policiais, está a detetive negra Angela Abar, que investiga o assassinato de seu colega de trabalho, Judd.

Menção Honrosa: