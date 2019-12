As 10 melhores comédias de 2019

O site especializado em cinema Rotten Tomatoes elencou as melhores comédias lançadas em 2019, de acordo com as avaliações deixadas por críticos e espectadores. A Revista Bula reuniu os dez primeiros colocados em uma lista, que abrange longas estrangeiros, produzidos por serviços de streaming e filmes hollywoodianos. O melhor, com 100% de aprovação no site, é a comédia japonesa “Plano-Sequência dos Mortos”, de Shin’ichirô Ueda). Completam o top 3 os filmes “A Despedida”, de Lulu Wang; e “Fora de Série”, que marcou a estreia da atriz Olivia Wilde como diretora de cinema. Foram considerados apenas os títulos que já estrearam no Brasil.

Plano-Sequência dos Mortos (Shin’ichirô Ueda) Em uma estação de água abandonada, o diretor Higurashi grava um filme de baixo orçamento sobre zumbis. Mas, os atores inexperientes não estão colaborando com as filmagens. Após uma discussão, Higurashi decide ir embora. Enquanto esperam que ele retorne, os atores são surpreendidos por um verdadeiro apocalipse zumbi. O diretor, que estava ali perto, pede que o operador de câmera continue gravando.

A Despedida (Lulu Wang) Billi deixou sua cidade natal, na China, para viver em Nova York, mas ainda mantém uma relação muito próxima com sua avó, Nai Nai. Quando os familiares descobrem que Nai Nai está com câncer e possui apenas algumas semanas de vida, decidem não dizer a ela. Em vez disso, planejam um casamento de última hora para que todos os parentes distantes possam vê-la pela última vez. Apenas uma pessoa não é bem-vinda na festa: Billi, que deseja contar a verdade para a avó.

Fora de Série (Olivia Wilde) Molly e Amy são duas melhores amigas consideradas prodígios da escola. Na última noite das férias de verão, antes de irem para a faculdade, elas percebem que não se divertiram nos últimos anos, focando apenas nos estudos. Então, as duas decidem ir a uma festa e aproveitar ao máximo. Em apenas uma noite, Molly e Amy vivem experiências inesquecíveis.

Stan e Ollie: O Gordo e o Magro (Jon S. Baird) O filme conta a história real de uma das maiores duplas de comediantes de todos os tempos, Laurel e Hardy. Em 1953, com a carreira em decadência, eles viajam em turnê pela Inglaterra hospedando-se em pequenos hotéis, longe do luxo que já desfrutaram antes. Mesmo agenciados por um picareta e com o mundo abalado pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, Laurel e Hardy sonham em voltar aos holofotes.

Meu Eterno Talvez (Nahnatchka Khan) Os amigos de infância Sasha e Marcus se reencontram 15 anos mais tarde, em São Francisco. Agora, ela é uma chef de cozinha famosa, enquanto ele é um músico frustrado. Apaixonado desde sempre pela amiga, Marcus resolve se declarar de uma vez por todas. Mas, no mesmo dia, Sasha conta que encontrou o homem de seus sonhos. Mesmo decepcionado, Marcus finge estar feliz pela amiga.

Plus One (Jeff Chan e Andrew Rhymer) Após terminar um longo relacionamento, Rachel se vê totalmente sozinha. Ela quer curtir a vida de solteira, mas não tem companhia, pois todas suas amigas estão noivas. Então, Rachel se aproxima de Ben, um velho amigo da faculdade. Com vários convites de casamento aparecendo, os dois percebem que são os únicos solteiros e decidem ir juntos às festas. Com o passar do tempo, Rachel e Ben se apaixonam.

A Música da Minha Vida (Gurinder Chadha) O filme se passa no fim dos anos 1980 e conta a história de Javed, um adolescente britânico de ascendência paquistanesa que cresceu na cidade de Luton, na Inglaterra. Javed sonha em ser escritor e escreve poesias como forma de fugir da opressão de seus pais, que não o deixam namorar ou sair com amigos. Quando um colega de classe lhe apresenta as músicas de Bruce Springsteen, Javed se inspira e cria coragem para correr atrás de seu sonho.

A Maratona de Brittany (Paul Downs Colaizzo) Aos 27 anos, Brittany Forgler leva uma vida totalmente desregrada, com muitas festas, bebidas e relacionamentos tóxicos. Em uma visita ao médico, ela tenta conseguir uma receita de antidepressivo, mas acaba ouvindo que precisa criar hábitos saudáveis para melhorar de vida. Sem dinheiro para ir à academia, ela decide começar a correr no quarteirão de casa. Após alguns treinos, ela tem uma ideia ainda mais ousada: participar da maratona de Nova York.

Era uma Vez em… Hollywood (Quentin Tarantino) Em Los Angeles, durante a década de 1960, Rick Dalton é um ator de TV que busca fazer sucesso no cinema, mas não consegue nenhum papel de destaque. Seu melhor amigo é Cliff Booth, que também trabalha como seu motorista e dublê. O diretor Roman Polanski e a atriz Sharon Tate se mudam para o mesmo condomínio de Dalton, que sonha em fazer amizade com os novos vizinhos para recuperar seu status. Paralelamente a isso, Cliff descobre o rancho onde os seguidores de Charles Manson vivem, mas não imagina o perigo que eles representam.