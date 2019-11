Pai e filha repetem a mesma fotografia por 40 anos, de 1980 a 2019

Quando Hua Yunqing, um jovem pai chinês, foi fotografado com a filha de um ano, Huahua, ele não tinha noção de que estava dando início a uma emocionante tradição familiar. Na foto, eles estavam de férias no lago Taying e Huahua precisou se agarrar às pernas do pai para ficar em pé. Ao receber a foto, Hua Yunqing gostou tanto que quis repeti-la. “Quando recebi a fotografia, achei tão bonita que, quando voltamos no ano seguinte, eu a repeti. Depois disso, tornou-se uma espécie de tradição e fizemos todos os anos, com apenas uma pausa, em 1998, quando minha filha estava no exterior e não se juntou a nós para as férias”, disse.

A China em que Hua Yunqing vivia em 1981 estava passando por uma forte mudança cultural, pois a política do filho único havia sido implantada no ano anterior. Por esse motivo, cada momento que ele passava com sua filha era especial e ele decidiu documentar as fases de suas vidas por meio das fotos de férias.

À medida que a garota crescia, as mudanças eram documentadas nas imagens. Além do envelhecimento, as fotos capturam o amadurecimento da relação entre pai e filha, as transformações da moda e da tecnologia. A jornada de Huahua como mãe também ficou marcada, já que, a partir de 2008, suas próprias filhas começaram a aparecer nas fotografias. Hua Yanqing repetiu a tradição de 1980 a 2019, totalizando 39 registros. Ao postá-los na internet, ele emocionou milhões de pessoas.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018