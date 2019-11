10 filmes de terror essenciais para ver na Netflix

As histórias de terror sempre fizeram parte do imaginário humano e, talvez por esse motivo, foram tão bem recepcionadas no cinema. Filmes assustadores sempre estão entre as maiores bilheterias do ano, mas é difícil aparecer algum que seja realmente bom, com roteiro e atuações surpreendentes. Para os que estão cansados das tramas de terror clichês e procuram longas que foram aclamados pela crítica, a Revista Bula reuniu em uma lista dez filmes essenciais disponíveis na Netflix. Entre os selecionados, destacam-se “Ao Cair da Noite” (2017), de Trey Edward Shults; e “O Babadook” (2014), dirigido por Jennifer Kent. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Ao Cair da Noite (2017), Trey Edward Shults Após um vírus mortal exterminar a maior parte da população mundial, Paul leva sua família sobrevivente para morar numa casa na floresta. Eles usam máscaras de gás, racionam a comida e estão sempre armados. Apesar da tensão, todos são unidos. Mas, tudo muda quando Christopher aparece com a esposa e o filho pedindo abrigo. Paul decide ajudar os forasteiros, mas começa a ficar cada vez mais desconfiado de suas verdadeiras intenções.

Verônica: Jogo Sobrenatural (2017), Paco Plaza Durante um eclipse, a adolescente Verônica decide invocar o espírito de seu pai com um tabuleiro de Ouija. Após a sessão, Verônica desmaia, assustando suas amigas. Quando acorda, a garota se sente diferente e percebe que coisas sobrenaturais estão acontecendo em sua casa. Logo, Verônica descobre que abriu as portas para um espírito maligno, que ameaça toda a sua família.

1922 (2017), Zak Hilditch Baseado em um livro homônimo de Stephen King, esse terror psicológico conta a história de Wilfred James, até então um pacato fazendeiro, que arma um plano para assassinar sua esposa, Arlette, e ficar com as terras que ela herdou. Para fazer a estratégia dar certo, ele convence Henry, seu filho, a ajudá-lo. Com o tempo, o peso do crime começa a atormentá-lo e ele passa a ter visões da falecida esposa.

Hush: A Morte Ouve (2016), Mike Flanagan Maddie Young é uma escritora que perdeu a audição por conta de uma doença que teve na adolescência. Para se concentrar no trabalho, ela vive isolada em uma pequena cabana na floresta. Um dia, um homem mascarado começa a rondar a cabana de Maddie e, ao perceber que ela é surda, se aproveita disso para atormentá-la. Sozinha, Maddie não sabe como encontrar ajuda ou fugir do maníaco.

O Babadook (2014), Jennifer Kent Após a morte do marido, Amélia cria sozinha seu único filho, Samuel, de seis anos. O garoto é muito rebelde e Amélia tem dificuldades para amá-lo. Samuel sonha diariamente com um monstro assustador e, ao encontrar um livro chamado “O Babadook”, reconhece a criatura que vê em seus pesadelos. Certo de que Babadook deseja matá-lo, Samuel começa a agir irracionalmente, atormentando sua mãe.

Invocação do Mal (2013), James Wan Em 1971, o casal Roger e Carolyn Perron se muda para uma casa de campo com suas cinco filhas. Com o passar dos dias, as garotas começam a ser atormentadas por algo que eles não sabem o que é. Após assistir uma palestra dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Carolyn decide entrar em contato com eles, que concordam em assumir o caso. Após a investigação, Ed e Lorraine descobrem que a casa pertenceu a uma bruxa que amaldiçoou o local.

Sobrenatural: Capítulo 2 (2013), James Wan Renai está sendo observada pela polícia, devido à morte da investigadora paranormal Elise. Inquieta, ela decide se mudar para a casa da sogra Lorraine, juntamente com seu marido Josh e o filho Danton. Na nova casa, Renai testemunha ocorrências paranormais e suspeita que Josh está possuído pela entidade que o perseguia quando era criança. Então, os amigos de trabalho de Elise começam a ajudar a família, procurando uma forma de livrá-los do espírito.

O Exorcismo de Emily Rose (2006), Scott Derrickson Emily Rose é uma jovem que deixou sua casa no interior para cursar a faculdade. Sozinha, ela começa a ter surtos e alucinações que a deixam sem consciência. Católica praticante, ela aceita se submeter a uma sessão se exorcismo realizada pelo padre de sua paróquia, Richard Moore. Mas, Emilly morre durante o ritual, o que faz com que Richard seja acusado de assassinato. Erin Bruner, uma cética advogada, aceita defender o sacerdote.

Terror em Silent Hill (2006), Christophe Gans Rose está desesperada, já que sua filha, Sharon, sofre de uma doença crônica e é perturbada por pesadelos. Contrariando o marido, Rose decide levar Sharon a Silent Hill, um local desconhecido que ela sempre menciona quando está dormindo. Ao chegar no local, Sharon desaparece e Rose começa a procurá-la por todos os lugares. Logo, ela descobre que a cidade é deserta, habitada apenas por seres demoníacos.