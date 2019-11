Os 10 melhores filmes de 2019 fora do circuito hollywoodiano

Entre os filmes mais assistidos nos cinemas em 2019, figuram no topo do ranking as grandes produções de Hollywood, como o live-action “O Rei Leão”, “Coringa” e “Vingadores: Ultimato”. Mas, vários longas fora do circuito hollywoodiano foram premiados em importantes festivais de cinema e também merecem atenção. Para os cinéfilos de plantão, a Revista Bula reuniu em uma lista os dez melhores filmes independentes lançados em 2019. Como critério de seleção, foram escolhidas produções de diferentes nacionalidades que receberam elogios da crítica especializada em cinema. Entre elas, destacam-se o suspense coreano “Parasita”, de Bong Joon-ho; e o brasileiro “Bacurau”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Os títulos estão organizados em ordem alfabética.

Amor Até as Cinzas, Jia Zhangke Qiao é uma bela dançarina apaixonada por Bin, o chefe da máfia local. Ao lado do criminoso, Qiao se sente segura e desfruta de uma vida luxuosa, algo que nunca teve antes. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para proteger Bin e vai presa por porte de arma. Após cinco anos na prisão, Qiao é liberta e resolve ir atrás de Bin. Mas, ao encontrar o namorado, ela descobre que ele continuou a vida sem ela.

Atlantique, Mati Diop Em Dakar, no Senegal, Ada é uma garota de 17 anos apaixonada por Souleimane, um pedreiro que trabalha na construção de um prédio futurista, mas ela está prometida para outro homem. Revoltados com a falta de pagamento, os operários resolvem atravessar o oceano em busca de melhores oportunidades. Quando o barco naufraga, seus espíritos retornam para Dakar. Enquanto muitos buscam vingança, o espírito de Souleimane deseja se reencontrar com Ada.

Bacurau, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles Após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro, descobrem que o local não aparece mais em nenhum mapa. Além disso, eles começam a perceber movimentações estranhas: além de drones que passeiam pelo céu, pessoas morrem sem explicação e estrangeiros visitam a cidade pela primeira vez. Então, mesmo sem saber quem são os invasores, a comunidade se une para enfrentá-los.

Clímax, Gaspar Noé Nos anos 1990, um grupo de dançarinos franceses se reúne em um isolado internato para ensaiar os passos de uma importante apresentação. À noite, durante uma festa organizada no local, os dançarinos chegam à conclusão de que alguém misturou LSD no drink que todos estão bebendo. Sob o efeito da droga, os jovens mergulham em um turbilhão de paranoia e psicose, revelando paixões e desejos escondidos. “Clímax” está disponível na Netflix.

Dogman, Matteo Garrone Marcello é homem franzino e tranquilo que trabalha em um petshop na periferia de Roma. Ele mantém uma relação de fascínio e submissão com Simone, um ex-boxeador que aterroriza o bairro, espancando e extorquindo as pessoas. Mas, após mais uma prepotência por parte do lutador, Marcello planeja uma terrível vingança. O filme foi inspirado em um crime real, que chocou a Itália nos anos 1980.

Dor e Glória, Pedro Almodóvar Em um relato quase autobiográfico, Almodóvar conta a história de Salvador Mallo, um cineasta com a carreira em declínio que começa a pensar sobre as escolhas que fez na vida, desde sua infância em um povoado pobre, na década de 1960. Em crise criativa e enfrentando uma depressão, ele relembra seu processo de imigração para a Espanha, o primeiro amor e sua relação com a escrita e com o cinema.

Em Trânsito, Christian Petzold Georg tenta sair da França antes da ocupação nazista e assume a identidade de um escritor que cometeu suicídio. Em Marselha, ele espera pelo visto e vagueia desorientado pela cidade. Ele acaba conhecendo Marie, uma mulher desesperada para encontrar o marido desaparecido. Georg descobre que o marido de Marie é o escritor de quem ele pegou os documentos, mas esconde a verdade e começa a se apaixonar por ela.

Parasita, Bong Joon-ho Toda a família de Ki-woo está desempregada, vivendo num porão sujo e pequeno na parte mais pobre da cidade. Por indicação de um amigo que está deixando o país, Ki-woo consegue um trabalho como professor particular de inglês de uma jovem rica, filha do sr. Park, o dono de uma empresa global de tecnologia. Fascinados com a vida luxuosa dos Park, os parentes de Ki-woo armam um plano para se infiltrarem na rotina da família burguesa.

Pássaros de Verão, Cristina Gallego e Ciro Guerra Na década de 1970, na Colômbia, cresce o lucrativo comércio de marijuana. Raphayet, um descendente da tribo dos Wayúu, deseja se casar com a bela Zayda e não tem dinheiro para pagar o dote exigido pela mãe da garota. Então, ele começa a traficar maconha para jovens norte-americanos que chegam em missão ao país. Raphayet e sua família enriquecem, vivendo a chamada “la bonanza marimbera”. Mas, a guerra pelo narcotráfico pode colocar sua tribo e suas tradições em risco.