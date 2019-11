Vergonha alheia: os 10 cursos mais bizarros e malandros oferecidos por coaches

Coach de Constelação

O ato de constelar tem íntima relação com a ascendência das pessoas. Lembra da cena do Rei Leão em que Simba aprende sobre seus antepassados? Pois assim é com o coach de constelação. Ele se propõe a agrupar pessoas em uma sala e energizá-las, buscando na representação de uma cena e na raiz familiar do problema a solução para a vida do coachee (como é chamado o paciente). A vibração de palavras do coach que conduz a sessão é o norte para a cura. E a comprovação da eficiência desse processo fica a cargo de sua própria consciência.