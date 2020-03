10 livros que vão mudar sua vida

De todas as formas de manifestação artística, a música é indubitavelmente a mais popular. Enquanto, por exemplo, a leitura de um livro exige um ritual mínimo de preparação (o ambiente silencioso é essencial no meu caso), para ouvir uma peça musical não é preciso sequer a intenção. Não são poucos os casos de ouvintes que descobrem a obra de um artista por acaso, ouvindo-a no rádio, como trilha sonora de filme, ou no som do carro do colega de trabalho que lhe deu uma carona. Isso não é ruim, é claro, pois a música é fonte de felicidade — e cabe à arte nos tornar humanos. O problema é que, diante dessa popularidade, a compreensão da música, enquanto fazer artístico, começa a desaparecer. Para piorar, a indústria fonográfica trabalha na lógica da picaretagem, fabricando “ídolos” que têm menos sensibilidade musical que um sapo ou uma cigarra.

Presente esse contexto, a leitura de um livro como “História Universal da Música” constitui um santo remédio contra a perda da compreensão do significado grandioso da arte musical. Nessa obra portentosa, Roland de Candé sistematiza as características de cada um dos períodos da histórica da música (da Pré-história à Antiguidade, passando pelo Renascentismo, Barroco, Classicismo, Romantismo etc.), alicerçado em uma pesquisa histórica riquíssima. Mas o musicólogo francês vai além. Dono de cabedal filosófico admirável, ainda enfrenta temas espinhosos relacionados ao estudo da música, tais como a sua definição, a sua percepção social, a sua função social e até mesmo a importância da notação na partitura como ferramental transmissor de ideias.

“História Universal da Música” é uma leitura obrigatória para todo aquele que deseje passar da condição de reles “tocador de instrumento” à condição de músico, ou do estágio de “escutador ocasional” ao do ouvinte qualificado, apto a apreciar a arte musical em um nível profundo.