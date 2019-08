Bula revela quem é Elena Ferrante

Umberto Eco

Depois do sucesso de “O Nome da Rosa” e “O Pêndulo de Foucault”, Umberto Eco decidiu aventurar-se em uma experiência sócio-cultural e escrever livros usando um pseudônimo feminino de modo a estudar os impactos do anonimato na mídia de massa especializada em literatura. Criou seu próprio Salinger. Os resultados foram excepcionais, mas resultaram em um grave efeito colateral. Os romances do criador Umberto Eco foram ficando cada vez piores ao passo que as obras da criatura Elena Ferrante foram ficando cada vez melhores. A Tetralogia Napolitana foi terminada em 2014, com “A História da Menina Perdida”. Umberto Eco morreu em 2016. Espera-se que existam livros póstumos para ser lançados ou ainda que um ghost-writer seja contratado para continuar com o sucesso. Não se faz canja com a galinha dos ovos de ouro. Como diria Eco, a indústria cultural nunca para.