No dia 15 de agosto de 1969, às 17h07, o cantor de música folk Richie Havens subiu ao palco da fazenda leiteira de Max Yasgur, nas proximidades de Bethel, em Nova York; dando início ao Woodstock Music & Art Fair, um dos maiores símbolos da contracultura nos anos 1960. Anunciado como “Uma Exposição Aquariana: 3 Dias de Paz & Música”, o festival reuniu mais de 400 mil espectadores em um fim de semana chuvoso. Para comemorar o aniversário de 50 anos do Woodstock, a rádio norte-americana XPN transmite online um áudio exclusivo do festival, sem cortes, exatamente como aconteceu à época. A transmissão reproduz fielmente cada uma das 32 apresentações, desde o primeiro set, com Richie Havens, até o encerramento, no dia 18, com Jimi Hendrix. Além desses artistas, também participaram da programação nomes como Janis Joplin, The Who, Creedence e Joe Cocker.

Os áudios, disponibilizados pela Rhino Entertainment, foram organizados ao longo de anos pelo produtor Andy Zax, com o objetivo de apresentar o Woodstock aos ouvintes de forma fiel à original. Para acompanhar a programação, basta clicar no link abaixo e escolher a opção “Launch Player”. É possível ouvir pelo computador, dispositivos móveis e alto-falantes inteligentes.

Clique aqui para acessar: 50 anos do Festival Woodstock: acompanhe as apresentações em tempo real