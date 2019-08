10 filmes originais Netflix dignos do Oscar

Desde 2015, com o lançamento de “Beasts of no Nation”, a Netflix tem investido na produção de filmes originais. Muitas obras são criticadas pela baixa qualidade de roteiro e atuação, mas a plataforma de streaming também sabe fazer cinema de qualidade. Por ameaçarem o domínio de Hollywood, as boas produções da Netflix podem até ganhar muitos Emmys, mas sofrem um certo preconceito quando se trata do Oscar. A primeira vez que a empresa se destacou na premiação foi em 2019, quando recebeu o recorde de 15 indicações e levou quatro estatuetas, três para “Roma”, de Alfonso Cuarón, e uma para o documentário “Absorvendo o Tabu”, Rayka Zehtabchi. A tendência agora é que o serviço de streaming ganhe mais visibilidade. A Revista Bula analisou as produções originais Netflix e reuniu em uma lista dez filmes que seriam dignos do Oscar. Todas as obras selecionadas possuem roteiros surpreendentes e foram elogiadas pela crítica especializada. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

O Menino que Descobriu o Vento (2019), Chiwetel Ejiofor Aos 13 anos, William Kamkwamba, do Malawi, ganhou fama em seu país em 2007, ao construir uma turbina de vento geradora de energia. A região onde William morava foi assolada por uma seca que devastou a plantação de sua família. Estudando sozinho e utilizando materiais improvisados, ele criou um projeto para fornecer água encanada e eletricidade ao seu vilarejo, privilégios aos quais a população do Malawi não tinha acesso.

Shehérazade (2019), Jean-Bernard Marlin Zachary, de 17 anos, foge de um centro de detenção juvenil, onde passou quatro meses. Rejeitado pelo líder de sua antiga gangue, ele também não é bem-vindo em casa, agora que a mãe tem um namorado violento. Sem ter para onde ir, ele fica vagando pelas ruas de Marselha. É assim que ele conhece Shehérazade, uma jovem prostituta que lhe oferece abrigo. Para ganhar dinheiro, Zachary decide se tornar o cafetão da garota.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles “O Outro Lado do Vento” foi muito aguardado pelos cinéfilos, isso porque trata-se da última obra dirigida pelo criador do clássico “Cidadão Kane”, Orson Welles. O filme conta a história de um diretor de cinema, Hannford, que enfrenta dificuldades para terminar seu último filme, após o abandono repentino do protagonista. Com o orçamento estourado, ele começa a ser pressionado pelos executivos de Hollywood.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie Este drama dirigido e coescrito por Angelina Jolie é baseado no livro autobiográfico de Loung Ung. Quando criança, ela foi obrigada a deixar sua casa e seguir com a família para o interior, depois que o regime comunista do Khmer Vermelho assumiu o controle de Phnom Penh, a capital do Camboja, em 1975. Num campo de trabalho forçado, ela enfrenta diariamente a fome, o medo e a ameaça de separação da sua família.

My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Gross Membros de três gerações de uma mesma família vivem juntos na Geórgia. Ao fazer 52 anos, a matriarca desse lar sufocante, Manana, choca a todos quando decide sair de casa e morar sozinha. Cansada da rotina e de seu casamento infeliz, ela percebe que precisa de mudança para reencontrar alegria na vida. Agora, ela terá que se reinventar para aprender a viver longe da família.

Jadotville (2016), Richie Smyth A história verdadeira do cerco de Jadotville, em 1961, quando 150 militares irlandeses, comandados por Patrick Quinlan, foram atacados por um grupo de 3 mil congoleses, liderados por mercenários franceses e belgas que trabalhavam para corporações de mineração. Em 2005, os soldados irlandeses foram reconhecidos como heróis de guerra e ganharam um monumento na cidade de Athlone, na Irlanda.