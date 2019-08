Os melhores filmes que estreiam em agosto na Netflix

Todos os meses, a Netflix adiciona dezenas de novas produções em seu catálogo. E, para manter os usuários informados, a Revista Bula reuniu em uma lista os melhores filmes que serão lançados ao longo do mês de agosto. Entre os selecionados, destacam-se o suspense “Animais Noturnos” (2016), de Tom Ford; o drama luso-brasileiro “Olmo e a Gaivota” (2014), dirigido por Petra Costa e Lea Glob; e a comédia “A Volta por Cima” (2019), de Rémy Four e Julien War. Além dos escolhidos pela Bula, mais de 50 outros filmes, séries e documentários serão disponibilizados ao longo do mês. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de estreia e não seguem critérios classificatórios.

Kardec (2019), Wagner de Assis O filme acompanha a jornada do influente educador Hypolite Leon Denizard, que ficou reconhecido como Allan Kardec. Nascido em 1804, ele se tornou pedagogo e lutava pela democratização do ensino público. Após se interessar pela pesquisa de fenômenos paranormais, iniciou o processo de codificação da doutrina espírita, em 1957, que levou à publicação da obra “Livro dos Espíritos”, considerado o marco de fundação do Espiritismo.

Quatro Vidas de Um Cachorro (2017), Lasse Hallström Toby é um cachorro que morre e reencarna várias vezes na Terra. Ele começa a desconfiar que existe um propósito maior a ser cumprido em seus retornos e, apesar de conhecer ótimas pessoas e viver muitas aventuras, percebe que precisa reencontrar o seu primeiro dono, Ethan, seu maior amigo. O longa é baseado no livro homônimo de W. Bruce Cameron.

Animais Noturnos (2016), Tom Ford Susan é uma bem-sucedida negociante de arte que está passando por um momento de instabilidade em sua vida pessoal. Um dia, ela recebe um livro ainda não publicado, escrito por seu ex-marido, Edward. A história acompanha Tony, um homem que leva sua família para viajar, mas o passeio é interrompido quando eles são abordados por uma gangue violenta na estrada. Durante a intensa leitura, Susan relembra seu passado com Edward.

O Contador (2016), Gavin O’Connor Chris Wolff é portador de autismo e, desde criança, sofre com a dificuldade de socializar. Apesar disso, se torna um contador matemático brilhante. Trabalhando no escritório de uma pequena cidade, ele realiza serviços ilegais para algumas das mais perigosas organizações criminais. Quando descobre um rombo bilionário nas contas de uma grande empresa, Chris começa a ser perseguido por assassinos profissionais.

Olmo e a Gaivota (2014), Petra Costa e Lea Glob O filme conta a história de Olívia, atriz que se prepara para encenar a peça A Gaivota, de Tchekov. Durante os ensaios, Olívia e seu companheiro, Serge, descobrem que ela está grávida. Determinada a continuar trabalhando, a atriz lida com bruscas mudanças em sua rotina, principalmente quando, após um acidente, é obrigada a passar algumas semanas de repouso, longe dos palcos.

Atividade Paranormal 4 (2012), Henry Joost e Ariel Schulman Cinco anos após assassinar a irmã e o cunhado, Katie vive escondida no subúrbio com seu sobrinho, Robbie. Do outro lado da rua, mora a adolescente Alex, que aceita cuidar de Robbie por uns dias, enquanto Katie está doente. Mas, a vizinha estranha o comportamento misterioso do garoto. Quando eventos sobrenaturais começam a acontecer em sua casa, Alex descobre que Robbie está possuído por demônios.

Eurotrip — Passaporte para a Confusão (2004), Jeff Schaffer, Alec Berg e outros Scott costuma trocar e-mails com um alemão, chamado Mieke. Após escutar os conselhos de seu melhor amigo, Cooper, Scott envia uma mensagem desaforada para o alemão, acreditando que seu colega virtual é um predador sexual. Mas, ele acaba descobrindo que Mieke, na verdade, é uma mulher. Então, com o fim das aulas do ensino médio, ele decide viajar com Cooper até Berlim, onde pretende encontrar Mieke pessoalmente e pedir perdão.

Shakespeare Apaixonado (1999), John Madden William Shakespeare, o jovem astro do teatro londrino, está passando por um bloqueio criativo. Mas, após conhecer a jovem Viola de Lesseps, ele encontra a inspiração para escrever sua próxima peça: Romeu e Julieta. Viola sonha em ser atriz, mas essa é uma profissão proibida para mulheres. Então, ela se disfarça de homem para ensaiar o texto de Shakespeare. Os dois acabam se apaixonando, mas a jovem já está noiva de um lorde.