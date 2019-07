Site disponibiliza filmes das principais mostras de cinema de São Paulo

O site Spcine Play, plataforma pública de streaming, exibe gratuitamente os filmes dos principais eventos de cinema de São Paulo, como o Music Video Festival, o Anima Mundi, a Mostra EcoFalante e o Festival In Edit. O conteúdo fica acessível simultaneamente aos eventos, sendo renovado frequentemente. Também estão disponíveis shows de vários cantores, como Elba Ramalho e Toquinho, realizados no Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do projeto “Notas Contemporâneas”.

Os filmes gratuitos estão divididos em duas categorias: “Novidades” e “Originais”. Em “Novidades”, estão as obras premiadas nos principais festivais de cinema do Brasil. Os títulos da coleção “Originais” fazem parte da programação de espetáculos e eventos culturais que agitam a cidade de São Paulo. Na terceira categoria, “Catálogo”, está reunidos clássicos da cinematografia brasileira, que podem ser alugados por R$ 3,99.

A Spcine Play é administrada pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com o objetivo de estimular o potencial criativo do audiovisual paulista e nacional. Para assistir os filmes, basta clicar sobre um deles e escolher a opção “Assista Agora”. No primeiro acesso, é necessário se inscrever na plataforma ou realizar login com a conta do Facebook.

Clique aqui para acessar: Spcine disponibiliza filme das principais mostras de cinema de São Paulo