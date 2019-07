A Argentina é hoje o maior produtor de vinhos da América Latina e o quinto de todo o mundo. Com terras propícias ao cultivo de uvas, o país tem produzido vinhos de qualidade, que chamam a atenção de críticos e apreciadores da bebida. As vinícolas da Argentina ficam localizadas, principalmente, nas regiões de Mendoza, San Juan, Salta e Patagônia. Quanto às uvas, as especialidades mais usadas nos vinhos argentinos são: Malbec, Cabernet Sauvignon e Torrontés. Na 16ª edição do Decanter World Wine Awards, a mais importante e disputada competição enófila do mundo, os argentinos tiveram oito vinhos reconhecidos, com notas acima de 96, que ganharam prêmios nas categorias Best in Show, Platinum e Gold. A Revista reuniu em uma lista os rótulos vencedores, juntamente às suas principais características e possibilidades de harmonização.

Iluminado Vinos de la Luz Single Vineyard Malbec Intenso e perfumado, este é o único exemplar argentino ganhador da categoria Best in Show, que premia os 50 melhores do mundo. Composto 100% de uvas Malbec, cultivadas na região de Mendoza, possui aromas refinados de frutas silvestres, damasco, flores e folhas de tabaco. Com forte acidez, harmoniza bem com carnes, pratos agridoces e massas com molho de tomate ou cogumelos.

Dedicado Gran Corte Elaborado a partir da mistura de uvas Malbec, Cabernet Franc e Petit Verdot, este é um vinho elegante e corpulento, com acidez média e sabores persistentes. Apresenta aromas de frutas vermelhas, carvalho, especiarias e um leve toque de chocolate. Harmoniza bem com carnes vermelhas assadas, pratos da culinária oriental, massas com molhos condimentados e pizzas.

Pasionado Cabernet Franc Um dos grandes tintos elaborados pela vinícola Andeluna, este é um vinho complexo, com aromas selvagens de frutas vermelhas maduras e especiarias, notas de chocolate e tabaco. Elaborado com uvas Cabernet Franc, harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas grelhadas e carnes de caça, além de preparações à base de cordeiro e massas com molhos intensos.

AR Malbec Totalmente elaborado com uvas da especialidade Malbec, este é um vinho amadeirado e encorpado, com boa acidez. Seu aroma mistura notas de frutas vermelhas, cacau, especiarias e flores. Com sabor persistente, é ideal para acompanhar pratos com carne de porco ou cordeiro, massas com molhos cremosos e risoto de cogumelos.

Gran Linaje Torrontés Este é um vinho branco extremamente perfumado e delicado, com aromas de jasmim, rosas, flor de laranjeira, mel e frutas tropicais maduras. Totalmente elaborado com uvas Torrontés, é muito refrescante e agrada facilmente. Harmoniza bem com aperitivos, frutos do mar, pratos da cozinha asiática e saladas de verão.

Poncho Pampa Pinot Noir Crianza Fresco e descomplicado, este vinho prova que as uvas Pinot Noir também fazem vinhos leves e agradáveis a todos os paladares. Seus aromas misturam frutas vermelhas maduras, ervas frescas, flores e casca de limão. Com acidez refrescante, harmoniza perfeitamente com carnes brancas grelhadas, aves assadas e peixes gordos, como salmão e atum.

Single Vineyard Cabernet Franc Suculento e refrescante, este vinho surpreende pela elegância e apresenta notas intensas de ameixas, flores, ervas frescas e um leve toque de baunilha e tabaco. Produzido com uvas Cabernet Franc, cultivadas na região de Mendoza, possui acidez média e harmoniza bem com carnes vermelhas e brancas assadas, pizzas e pratos da culinária árabe.